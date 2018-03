LeBron egy egész kerületen átzsákolt

Sorban ötödik győzelmét szerezte meg az éppen vezetőedzője nélkül játszó Cleveland Cavaliers, amiben LeBron James szokás szerint óriásit játszott. A Brooklyn Nets elleni idegenbeli 121-114-es győzelem végére 37 pontig, 10 lepattanóig és 8 asszisztig jutott, ezzel 2000 pont fölé jutott a szezonban. Ez James 10. szezonja, amiben 2000 fölé megy, csak Michael Jordannek (11) és Karl Malone-nak (12) van több 2000-es idénye.

James nem csak számokkal, de látványban is odatette magát, az első negyed legvégén például nem hogy a komplett brooklyni csapat, de majdnem komplett Brooklyn kerület fölött zsákolt iszonyatos erővel. Ketten is próbálták blokkolni a végén, de James megállíthatatlan volt.

A címvédő Golden State Warriors a legutóbbi nyolc meccséből ötöt elvesztett, most épp a Utah Jazz verte őket 110-91-re. Győzelmével az Indiana Pacers bejutott a rájátszásba, ahogy a Pacers-győzelemmel a vasárnap nem is játszó Philadelphia 76ers is,

Eredmények