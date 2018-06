Hónapok óta arról lehetett hallani, hogy az NBA idei draftján, a szlovénok tinisztárja, az Európa-bajnok csapat és a Real Madrid alapjátékosa, Luka Dončić lesz az egyes választás, de végül nagy taktikázás után csak a harmadik lett. Egy másik 19 éves, a bahamai születésű Deandre Ayton lett az 1/1-es. Az NBA-be jön a Görög Szörny öccse is és a legnagyobb karfesztávolságú kosaras is.

Hogy valaki 19 évesen részt vesz a NBA-drafton, nem akkor nagy dobás, de hogy valaki ezt egy Európa-bajnoki címmel és Európa legerősebb bajnokságában három lehúzott szezonnal a háta mögött tegye, az egészen egyedülálló.

A szlovén csodagyerek

A tavalyi Európa-bajnokságon Szlovénia meglepetésgyőztes lett, nem nagyon számolt velük senki még úgy sem, hogy NBA-s játékosok voltak a keretében. Az eléggé egységes csapatban, a kapitány Goran Dragić a tini Dončić nőtt fel teljesítményben, a letteknek például 27 pontot dobva lett a meccs embere. Ezután maga Dragić mondta, hogy egy gyerektől nem semmi ez a teljesítmény.

Dončić fiatal kora ellenére már elég sokat látott a profi világból. Egészen kicsi gyerekként is kosarazott – apja is jó játékos volt, őt követte –, a gyerekszobájában felállított mini palánkra dobált, majd nyolcévesen a ljubljanai Union Olimpijában lett igazolt játékos, 14 évesek közé került Az első MVP-címét gyerekként gyűjtötte be, 2011-ben a Vasas budapesti utánpótlás tornáján látták őt a legjobbnak.

Mindig olyan idősebb gyerekekkel edzettem és játszottam, akiknek sokkal több tapasztalatuk volt, mint nekem. Legtöbbjük nagyobb és gyorsabb is volt nálam, így az agyammal kellett megvernem őket

– nyilatkozta, mi kényszerítette arra, hogy technikás legyen.

Hamar felfigyeltek a tehetséges fiúra, így 13 évesen a Real Madridhoz került. Természetesen ekkor még fizikai adottságai miatt sem játszhatott a felnőtt csapatban, de így is elég korán bekerült oda. A 2014/15-ös szezonban már ACB Ligában és a Euroligában is bemutatkozhatott, korrekordot döntve ezzel a Madridnál – ekkor még csak 15 volt. A 2016/17-es idényben egyre nagyobb szerepet kapott, a 17 éves fiú már nemcsak csere volt, hanem gyakran bekerült a kezdőbe is. Idén pedig már egyértelműen ő volt a bajnoki címet nyerő csapat vezére.

Dončićról pont Dragić mesélte, hogy a fiú az Union meccseinek szünetében, míg az apja az öltözőben volt, folyton kosárra dobált. A rengeteg gyakorlástól lett nagyon finom technikájú játékos, más most úgy beszélnek róla, mint az NBA legjobban passzoló játékosáról. A 203 centi magas Doncić komplex, sokoldalú kosaras, tud játszani hátvédet, irányítót és kiscsatárt is, de ha nagyon nagy a szükség, akár erőcsatárnak is befér rövidebb szakaszokra. A játékot igazán jól olvassa, előre megérzi a jó lehetőségeket – ezért is jó lepattanózó – megtalálja az üres sávokat, halálpontos átadásaival könnyen hozza ziccerbe a triplavonalon várakozó társait. A fizikuma az, ami nem tűnik NBA-kompatibilisnek, a 103 kilós játékosra még izmot kell pakolni, és a gyorsasága sem kimagasló, de egy 19 éves játékosról beszélünk, egy jó nyár megfelelő edzés mellett, és rengeteget fejlődhet ezen a téren.

Elsőből harmadik, harmadikból ötödik

A tökéletes hibridnek tűnő Dončićot sokáig az első helyre várták a drafton, ami már csak azért is logikus lett volna, mert az a Phoenix Suns húzhatott először,

ahol május elején kinevezték az NBA történetének első európai vezetőedzőjét, Igor Kokoškovot.

Ez már önmagában sem elhanyagolható tényező egy európai prospect esetében, de Kokoškovot ennél jóval több minden köti Dončićhoz, ő vezette ugyanis Eb-győzelemre a szlovénokat. Jogosan gondolhatták sokan, hogy kinevezése hátterében többek közt az áll, hogy a szlovén csodagyereket akarják kihúzni.

Dončić ugyanakkor úgy csúszott egyre hátrébb a jóslatokban, ahogy közeledett a draft, az utóbbi időben a legtöbb szakíró a harmadik-negyedik helyre tette, a draft előtti órákban pedig teljesen biztossá vált, hogy a Suns nem őt, hanem DeAndre Aytont választja majd.

A Kings sem vitte el, pedig náluk benne volt a pakliban a dolog, a Hawks ugyanakkor már nem hagyta bent az európai szupertehetséget, de mint kiderült, csak azért, mert látták, hogy az általuk kinézett irányító, Trae Young biztosan bent lesz még az ötödik helyen, így nyugodt szívvel mentek bele a Dallas Mavericks által felajánlott cserébe.

A Mavs már a draft előtti héten belengette, hogy szeretnék megszerezni a szlovént, a draft alatt pedig bebizonyították, hogy tényleg komolyan gondolták a dolgot, a 2019-es első körös pickjükért cserébe felcseréltek Dončićért.

Ez több okból is jó hír:

egyrészt úgy tűnik, hogy a Mavs nem hiába tankolta végig a szezont (vagyis játszott szándékosan minél rosszabbul, hogy aztán jó helyen draftolhasson), és nem hiába fizetett ennek kimondásáért 600 ezer dolláros büntetést Mark Cuban, a csapat tulajdonosa,

másrészt így most talán végre nem fogják direkt elveszíteni a meccseiket,

harmadrészt pedig Dončić az NBA egyik, ha nem a legjobb európai játékosa, Dirk Nowitzki mellett játszhatja végig első évét, ami iszonyúan hasznos lehet számára a továbbiakban.

Erős volt az idei draft

Aytonról is érdemes egyébként szót ejteni, ugyanis nem véletlenül került az első helyre. A 216 centis center már most, 19 évesen zavarbaejtően széles támadórepertoárral rendelkezik, méretéhez képest meglepően fürge és egyetemi karrierje alapján dobni is elég jól tud. A lepattanózása is kiváló, a védekezésén azonban lesz mit javítania a Suns edzői stábjának, az elzárásokkal és az ellenfél centereivel is gyakran meggyűlik a baja és sokszor meg sem próbált besegíteni a csapattársainak az egyetemen, ez az NBA-ben biztosan nem fog beleférni.

Az idei draft egyébként Dončićon és Aytonon kívül is elég erősnek tűnik, Mo Bamba személyében például a valaha volt legnagyobb karfesztávolságú játékos érkezett a ligába – a 216 centis játékos 239 centire tudja széttárni karjait, összehasonlításképp, a Görög Szörny 221 centis karfesztávval bír –, és a második helyen választott Marvin Bagley III, illetve a negyediken kihúzott Jaren Jackson Jr. is kiváló játékosoknak tűnnek. A Celticsnél megint megvillant Danny Ainge zsenije, a 27. pickkel vitték el Robert Williamst, ami első ránézésre valóságos rablásnak tűnik egy ilyen játékosért – korábban még az első kör elejére várták, aztán a picit romló teljesítménye miatt elkezdett lefelé csúszni, amíg a Celtics rá nem csapott.

Ha már legnagyobb karfesztávolság, akkor érdemes megemlíteni a Görög Szörnyet, vagyis Giannis Antetokounmpót is, ezzel ugyanis őt is megelőzte Bamba. Nemcsak emiatt érdemes egyébként felemlegetni a Bucks sztárját, hanem azért is, mert öccse, Kostas Antetokounmpo is elkelt a drafton, a második kör utolsó pickjével vitte el a Mavericks, ha pedig kicsit is hasonlít a bátyjára, akkor tényleg el lehet kezdeni félni a Dallastól.

Volt egyébként egy olyan sztori is, amiről nehéz eldönteni, hogy szomorú, vagy nevetséges, méghozzá a 10. helyen a 76ers által kiválasztott Mikal Bridges főszereplésével. Bridges tősgyökeres philadelphiai, imádja a 76erst, ráadásul édesanyja a csapatnál is dolgozik, így borzasztóan örült, mikor őt választották. Az örömködés után aztán jött a hidegzuhany, a Philly ugyanis

nem sokkal később a Sunshoz cserélte őt a 16. pickért és egy 2021-es elsőkörös draftjogért cserébe.

Persze mikor arról kérdezték, hogy hogy érzi most magát, egyáltalán nem mutatta, hogy szomorú lenne miatta, de ettől még biztosan nem az volt élete legboldogabb pillanata, mikor megtudta, hogy utazhat Phoenixbe. Volt olyan pillanat, amikor még 76ers-sapkában nyilatkozott, boldog philadelphiaiként, de közben már elcserélték a Sunshoz, csak ő erről nem tudott.

Nyitókép: Mike Stobe/Getty Images/AFP