Nincs meglepetés, Harden végre felért a csúcsra

Ugyan a Cleveland Cavaliers sztárja, LeBron James 33 évesen is egészen emberfeletti szezont produkált az NBA idei alapszakaszában, bejött a papírforma, és az előző két szezonban második James Harden elsöprő többséggel lett MVP – írja az MTI.

Harden 30,4 pontot átlagolt az alapszakaszban, emellé volt még 5,4 lepattanója, 8,8 asszisztja, és 1,8 labdaszerzése, nagyrészt neki köszönhető, hogy a Houston első lett nyugaton. Ő a harmadik houstoni, aki átvehette a trófeát, amivel elég illusztris társasághoz csatlakozott, eddig csak Moses Malone és Hakeem Olajuwon lett MVP a Rockets színeiben. A szavazáson egyébként LeBron James lett a második, a harmadik helyre pedig a New Orleans Pelicans centere, Anthony Davis került.

Az Év újonca címnél sem történt meglepetés, a philadelphiai Ben Simmons kapta a díjat, akinek 12 tripla duplája (három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű teljesítmény) volt az idényben, amivel ő a második újonc az NBA történetében, akinek ez sikerült – az első egyébként Magic Johnson volt.

Az Év edzője díjról is érdemes külön megemlékezni, ugyanis Dwane Casey, a Toronto Raptors korábbi vezetőedzője kapta, akit néhány nappal azt követően rúgtak ki a csapattól, hogy kollégái is az év edzőjének választották. Valahol persze érthető a dolog, hiszen hiába nyerte meg keletet a Raptors klubrekordot jelentő 59-23–as mérleggel, a rájátszásban ismét dermesztő összeomlást produkáltak a Cavs ellen, és ahogy tavaly, úgy idén is kisöpörték őket LeBronék a második fordulóban. Casey egyébként éppen a múlt héten írt alá a Detroit Pistonshoz.

A többi díj a következőképpen alakult: