Los Angeles, Boston és LeBron is beindult, hogy megszerezze Kawhi Leonardöt.

LeBron James négyéves szerződést kötött a Los Angeles Lakersszel, közölte magyar idő szerint július 2-án hajnalban a James menedzselését intéző Klutch Sports Group. Az NBA legjobb játékosa 154 millió dollárt keres majd a következő évben, ezzel összesen 380 millió dollár fölé nő a kosárlabdával keresett pénze. A váratlanul korai bejelentéssel James hetek, hónapok találgatását előzte meg, hiszen csak július 1-étől indult a szabad átigazolási piac.

A háromszoros bajnok, háromszoros döntő-MVP, négyszeres alapszakasz-MVP, 14-szeres, minden NBA-szezonjában All-Star-játékos James másodszor hagyja el a Cleveland Cavalierst, aminél Miamiból történő visszatérése után bajnoki címet is tudott nyeri. Amikor James 2010-ben a Miami Heathez igazolt, Dwyane Wade-del és Chris Boshsal megcsinálták a modern NBA első szupercsapatát, a mostani Warriors, ami a legutóbbi döntőben simán, 4-0-ra verte a LeBron Jamesszel felálló Cleveland Cavalierst, tulajdonképpen LeBron műve, hiszen pont ellene kezdtek el fegyverkezni három-négy sztárt összerakva a csapatok.

Clevelandben úgy sikerült bajnoki címet nyernie a városnak, hogy nem klasszikus szupersztárokkal rakták körbe, bár irányítóposzton az azóta a Boston Celticshez cserélt Kyrie Irving a liga egyik legjobbja, és az erőcsatár Kevin Love is a jobb játékosok közé tartozik.

Los Angelesben egyelőre még nem látszik, ki lehet az az 1-2 sztár, akikkel bajnokesélyes csapat épül, főleg úgy, hogy a legnagyobb szabadügynökök a piac nyitása utáni órákban el is keltek, így Paul George sem csatlakozik majd Jameshez a Lakersnél. Jelen állás szerint úgy fest, hogy a legutóbbi szezonban csak 35 meccset nyerő, nyugaton a 15-ből 11. helyen záró, tehát elég rossz állapotban levő Lakers megpróbálja majd egy csereügylettel megszerezni a San Antonio Spurstől azt a Kawhi Leonardot, aki egyrészt el is hagyná a taxasi csapatot, másrészt nem titkolt vágya, hogy legkésőbb jelenlegi szerződése 2019-es lejártakor a Lakersbe igazoljon.

Természetesen James érkezése azonnal esélyessé tesz bármilyen csapatot, de a főleg fiatalokból álló Lakers keretén lesz mit csiszolni, főleg, hogy nyugaton olyan csapatokon kellene a keletről sorban nyolcszor döntőbe jutó Jamesnek átverekednie magát, mint

a Kevin Duranttel, Stephen Curryvel, Draymond Greennel és Klay Thompsonnal felálló, 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is bajnok Golden State Warriors,

a Chris Paul ás James Harden köré felépített Houston Rockets,

vagy a Paul George-dzsal és Russell Westbrooke-kal felálló Oklahoma City Thunder.

Miért LA?

Jamesnek két óriási villája is van Los Angelesben, itt működik az összes médiavállalkozása, így a filmes cége is. Ezeket ugyan az ország minden pontjáról jól tudta irányítani, de sok tízmillió dolláros ingatlanberuházások előre sejttették, hogy Los Angelesbe készül költözni, főleg, miután kiderült, amikor elhagyta Miamit, felesége és anyja is melegebb éghajlaton képzelte el a folytatást, nem az északi Clevelandben.

Ez persze inkább csak mellékes ok. Sokkal fontosabb, hogy azok után, hogy

Miamiben megnyitotta NBA szupercsapat-korát, és nyert két bajnoki címet,

majd Clevelandben bajnoki címet adott a városnak, ami évtizedek óta várt már, hogy bármelyik sportágban végre ünnepelhessen,

Los Angelesben is letegye a névjegyét azzal, hogy Kobe Bryant visszavonulása után újra a csúcsra emeli az NBA egyik legnagyobb és legismertebb csapatát.

Mindezt ráadásul Kobe csapatában, de Michael Jordan mezszámában, a 24-esben teheti meg.

Ami a jövőt illeti, James eltökélt célja, hogy dollármilliárdos legyen sikeres üzletemberként, ehhez pedig a Lakers ügyeit távolról intéző sikeres üzletemben, egyben korábbi Lakers-legenda Magic Johnson lehet pártfogója.

A most 33 éves James azt is szem előtt tarthatja, hogy történelmet írjon azzal, hogy egyszerre játszik fiával az NBA-ben. A jelenleg 13 éves LeBron James Jr., aki fiatal kora ellenére már most a zsákolásán dolgozik, hat évre van a ligától, ennyit kellene még a még mindig bombaformában játszó Jamesnek lehúznia, ez egy komolyabb sérülés nélkül simán meglehet.

Azt, hogy James a Lakersbe igazolhat a közeljövőben, márciusi cikkünkben megjósoltuk.

Őrült mészárlás nyugaton

Kawhi Leonard, vagy egy másik szupersztár, például az Achillesz-szakadás után lábadozó center, DeMarcus Cousins megszerzése nélkül 2018-19-ben nem kerülne az esélyesek közé a Lakers, vagyis még idén nyáron várható egy, de akár több komolyabb játékosmozgás is, ami a Warriorsszal egy szintre tenné a Los Angeles-i csapatot. Ez persze őrült mészárlást jelent majd a nyugati főcsoport számára, hiszen a liga legjobb játékosainak többsége most ebben a konferenciába tömörödik, és amíg minden puzzle darabka a helyére nem kerül, nehéz átlátni, mi lesz a vége.

Ahogy James távozása keletre is kisebb káoszt hozhat. A Toronto Raptorsnál pont abba bukott bele az előző szezon legjobb edzőjének választott Dwane Casey, hogy a főcsoport legjobb alapszakaszi eredménye után a rájátszásban nagyon simán kiestek LeBronék ellen. Mert hát az elmúlt nyolc évben minden LeBronról szólt keleten, 2010 óta nem rendeztek nélküle döntőt, minden vele kezdődött és ért véget.

Azzal viszont, hogy elhagyta a főcsoportot, a kiskirályok megkezdhetik az igazi tróncsatát – a tavaly keleten legjobb alapszakasz-csapat Raptors, a rengeteg fiatal tehetséggel építkező Philadelphia 76ers, és a rájátszásban LeBronék ellen a sérültjei miatt elbukó Boston Celtics ádáz csatába kezdhet.