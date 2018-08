18 éves, 198 centi, 130 kiló, és a büntetővonalról zsákol

Zion Williamson nem akármilyen kosártehetség, Amerika akkor kezdett felfigyelni rá, amikor 15 évesen már nem próbálgatta, hanem futószalagon szállította a nagyobbnál nagyobb zsákolásokat. Elsőéves gimnazista volt, amikor megkapta az első egyetemi ösztöndíj-ajánlatát, végül 2018 januárjában döntött amellett a Duke mellett, amit a korábbi amerikai szövetségi kapitány Mike Krzyzewski edz már lassan 40 éve.

Most épp már a Duke edzésén mutatta meg, milyen csodákra képes:

198 centire nőve, 130 kilóra erősödve zsákolt a büntetővonalról elrugaszkodva.

Ez ugye az a mutatvány, amitől már akkor is leesett az emberek álla, amikor Michael Jordan mutatta be, az NBA-legenda viszont sokkal kevésbé volt robusztus, mint Williamson – a magasság stimmel, mert Jordan is 198 centi volt, csak emellé 98 kilóval játszott fénykorában.

Azt sem róhatjuk fel Williamsonnak, hogy iszonyatos távolságból futott neki, Jordan pont ugyanígy csinálta az 1987-es szezon zsákolóversenyén, amin a mindenki memóriájába beleégett kép is készült.

A hatalmas méretű Williamson egyébként már júniusban is megcsinálta ugyanezt, tehát nem egy véletlenül, jól kijött bemutatóról van szó.

Retteghetnek az egyetemi bajnokságban, mert Coach K kezei alatt csak még jobb lesz Williamson.