Székekkel verték az ellenfelet a kosárlabda-BL-meccsen

Botránnyal ért véget hétfő este a Spirou Charleroi–Hapoel Tel-Aviv kosárlabda meccs, amelyet a BL selejtező első körében játszottak. A harmadik negyed közepén a vendég izraeli drukkereknél elszakadt a cérna és székekkel mentek neki a hazai drukkereknek.

A Hapoel mindössze három pontos előnnyel érkezett a visszavágóra és a belgák ezt hamar ledolgozták, sőt jelentős előnyre is tettek szert. Aztán a második félidőben beleerősített az izraeli csapat mindössze egypontos hátrányra jött fel, amikor kitört a balhé.

Spirou Charleroi vs Hapoel Tel Aviv !!! Worldstaaaaaaaar ! Meilleur vidéo sur snap ; Alainkaban 👻 pic.twitter.com/RWXVXyYrVE — Taste (@Pacizer) September 24, 2018

Az izraeliek a vendég szurkolóknak és a rendezőknek is nekimentek, csak akkor csitultak a kedélyek, amikor a rendőrség is megjelent, amely állítólag könnygázt is bevetett. Így a játékosokat az öltözőbe parancsolták, a meccs közel félórát állt.

A közjáték aztán a Hapoelt zavarta meg jobban, mert onnantól kezdve semmi nem jött nekik, végül 73-59-re kaptak ki és ezzel ki is estek. A sorozat magyar résztvevője is búcsúzott, a Szolnoki Olajt az olasz Red October Cantú búcsúztatta.