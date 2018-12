A Harlem Globetrotters csinál ilyeneket, nem NBA-csapatok

A Harlem Globetrotters kisebb iparágat, de legalábbis stabil megélhetést épített arra, hogy a világ körüli turné alatt látványosabbnál látványosabb megoldások mellett rommá verik az ellenfelüket, rendre a pont erre a célra alapított Washington Generalst. Az NBA-ben december 30-án az Oklahoma City Thunder ment át kicsit Globetrottersbe, és ha az agyonverés nem is sikerült, egy olyan támadást azért összehoztak, amitől mindenkinek leesett az álla.

Az egész pont a Dallas Mavericks támadásával indult, Dwight Powell dobását blokkolta visszafele ütve Nerlens Noel. A labda eléggé kifelé pattant, de Russell Westbrook gondolt egyet, és saját testi épségét sem kímélve a nézők közé ugorva visszahúzta a labdát Noel felé. Westbrooknak azért volt sietős, mert már csak egy bő fél negyed volt hátra, és 88-88 volt az eredmény.

Noel egyből dobta is tovább a labdát Hamidou Diallónak, ezzel kezdődött az őrült rohanás. A passz icipicit rövid volt Diallo felé, de visszanyúlva még elérte úgy, hogy közben a maverickes J.J. Barea ujjheggyel maradt csak le róla. Diallo egészen a palánkig vezette a labdát, majd Patrick Pattersonnak feladva csinálták meg az alley oopot, amitől felrobbant a közönség a csarnokban – pedig Dallasban volt a meccs.

Az épp kispadon pihenő Thunder-kosaras, Stevens Adams is csak úgy vigyorgott az egész után, mint egy kisgyerek a karácsonyfa alatt.

A végén viszont a Mavericks nyert, szoros csatában 105-103-ra győztek.

Ahogy győzött a Los Angeles Lakers is – 2016. március 16. óta először fordult elő, hogy LeBron James csapata a szupersztár nélkül nyerni tudott. LeBron az elmúlt bő 2,5 évben 13 meccset hagyott csak ki, eddig a Lakersnek, illetve előtte a Cleveland Cavaliersnek sem nagyon ment nélküle, most viszont 121-114-re nyertek a Sacramento Kings ellen a végén egy 18-4-es hajrának is köszönhetően.

NBA, december 30-i eredmények

Detroit Pistons–Orlando Magic 107–109

Minnesota Timberwolves–Miami Heat 113–104

Chicago Bulls–Toronto Raptors 89–95

Oklahoma City Thunder–Dallas Mavericks 103–105

Philadelphia 76ers–Portland Trail Blazers 95–129

Sacramento Kings–Los Angeles Lakers 114–121

Az NBA szilveszterkor sem áll le, 31-én hét meccset is rendeznek majd.