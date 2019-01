Anthony Davis bepörgött, 26 lepattanó egy meccsen

A szezon legtöbb lepattanóját hozta össze egy meccsen a New Orleans Pelicans kosarasa, Anthony Davis, aki 26-ig jutott a Brooklyn Nets ellen 126-121-re elvesztett mérkőzésen. Davisnek 5 támadó és 21 védekező lepattanója volt – ezzel az idényben második játékosként jutott 26-ig, ez korábban még november végén sikerült a Knicks-kosaras Enes Kanternek.

A 26 lepattanó viszont még a modern NBA-ben sem rekord, a Basketball Reference 1983-84 óta jegyzett statisztikáit Charles Oakley vezeti egy 1988-as meccsel, amin 35 lepattanót fogott. Az aktív játékosok közül Kevin Love a rekorder 31 lepattanóval egyébként.

Nagy napja volt Philadelphia 76ersben a 42 pontig is 18 lepattanóig jutó Joel Embiidnek is, neki is köszönhetően 132-127-re verték a Phoenix Sunst. A Los Angeles Lakers viszont kikapott Paul George minden igyekezete ellenére, 37 pontot dobott, de az Oklahoma City Thunder így is nyert 107-100-ra.

A szezonbeli legjobb teljesítményével állt elő a Boston Celticsben Gordon Hayward, aki 35 pontot dobott, így verték 115-102-re a Minnesota Timberwolvest. A tavalyi szezon hatodik percében súlyos bokatörést szenvedő, azzal a teljes szezont bukó Hayward eléggé közepes formában tért vissza idén – ez volt a második meccse 20 pont fölött.

NBA-eredmények, január 02.

Dallas Mavericks–Charlotte Hornets 122–84

Miami Heat–Cleveland Cavaliers 117–92

Atlanta Hawks–Washington Wizards 98–114

New Orleans Pelicans–Brooklyn Nets 121–126

Minnesota Timberwolves–Boston Celtics 102–115

Orlando Magic–Chicago Bulls 112–84

Detroit Pistons–Memphis Grizzlies 101–94

Philadelphia 76ers–Phoenix Suns 132–127

Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 107–100