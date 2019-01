Wittman Krisztián társa labdáját mentette meg, aztán háttal talált be az utolsó pillanatban.

Világbajnokságot és Európa-bajnokságot igazolt az NB I./A-s Alba Fehérvár, írja a Kezdő5.

A szaklap az Eurobasketre hivatkozva írja, hogy Székesfehérvárra jön a spanyol Carlos Cabezas, aki 2006-ban vb-t, 2009-ben Eb-t nyert.

A 38 éves irányító elég nagy karriert futott be, az Unicaja Malagával spanyol bajnokságot és kupát is nyert, az Euroligában tíz szezont húzott le, az orosz Himki Moszkvával a legjobb 16 közé jutott. Később több spanyol klubban megfordult, majd a francia Orleans-ban is játszott, az előző szezont a venezuelai bajnokságban töltötte, ahol a legjobb légiósnak választották.

A spanyol válogatottban 2010-ig volt alapember, U18-as Eb-t és U19-es vb-t is nyert.