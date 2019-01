Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Törökország egy NBA-játékosra

Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Enes Kanterre a török kormány, írja a BBC. A vád szerint Kanter kapcsolatban áll azokkal a fegyveres csoportokkal, akik megkísérelték 2016-ban megpuccsolni Recep Tayyip Erdogan török elnököt.

Kanter és Erdogan ellentét nem most kezdődött, azonban eddig csak országos elfogatóparancsot adtak ki a kosaras ellen, aki rendeszeresen diktátorként hivatkozik az autoriter török vezetőre. A New York Knicks évek óta az NBA-ben játszó kosarasa egyébként tagadta, hogy köze lenne a fegyveres csapatokhoz, de korábban többször is elmondta, hogy annak a Fethullah Gülennek a pártján áll, aki gyakorlatilag a török Soros György az ottani kormány szemében, és a helyi propaganda szerint a régóta külföldön élő vallási vezető próbálja megdönteni Erdogant.

Kanter hangos kritikusa Erdogannak, és az évek során a török kormány célpontjává vált. Olyannyira, hogy 2017-ben visszavonták az útlevelét, és nemrég nem volt hajlandó elutazni a csapatával Londonba attól tartva, hogy a török titkosszolgálat az életére tör. Kanter egy Facebook-posztban arról is ír, hogy a török kormánynak egy darab bizonyítéka nincs az ellene felhozott vádakra.

A posztban azt írja, hogy még csak egy parkolási büntetése sincs, egész életében törvénytisztelő állampolgár volt.

Tavaly nyáron egyébként a török kormány már elrendelte az édesapja letartóztatását. Mehmet Kanter egyetemi professzor ellen is azt hozták fel, hogy kapcsolatba lépett az Erdogant megtámadó csoport egyes tagjaival.