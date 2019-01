Dudaszóra verte meg magát a Knicks úgy, hogy a labda be sem ment

Sorra döntötte a rekordokat a Warriors a Nuggets ellen, a Hawks és a 76ers is parádézott.

Enes Kanter hiába a New York Knicks sztárja, jó ideje már haza sem mehet az országába.

A New York Knicks elég szerencsétlenül, a meccs lefújása előtt 0,3 másodperccel kapott ki a Washington Wizardstól a londoni O2 Arénában rendezett meccsen.

A Knicks a negyedik negyed elején még jól állt, 19 ponttal vezetett, de ezután kicsúszott a kezéből a meccs. Még az utolsó másodpercekben is volt egy pont előnye, de a Washington támadhatott. A Knicks próbált szorosan embert fogni, de Thomas Bryant a végén kosárra tudott törni és rá is dobta. A labda nem ment be a gyűrűbe, de megadták a két pontot, mert Allonzo Trier már leszálló ágban ütötte el a labdát. Így 101-100-ra nyert a Wizards.

A játéknap másik izgalmas mérkőzésén a sérült LeBron Jameset továbbra is nélkülöző Los Angeles Lakers hosszabbításban nyert az Oklahoma City Thunder vendégeként. A kaliforniaiaknál Kyle Kuma 32, a bosnyák Ivica Zubac pedig karriercsúcsot jelentő 26 pontot szerzett. A Lakersnek ez volt a 12. mérkőzése a négyszeres MVP-nélkül, mostani sikerével 5/7-re módosította mérlegét ebben a periódusban, írja az MTI.

A Philadelphia 76ers, amely a legutóbbi kilenc meccséből hetet megnyert, csütörtökön az Indiana Pacers vendégeként aratott magabiztos győzelmet a 22 ponttal, 13 lepattanóval és 8 gólpasszal záró Joel Embiid vezérletével.

A Toronto Raptors sorozatban a nyolcadik hazai mérkőzésén nyert, ezúttal a Phoenix Sunst győzte le Pascal Siakam dudaszós kosarával.

Eredmények:

Washington Wizards-New York Knicks 101-100

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 128-138 - hosszabbítás után

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 96-120

Toronto Raptors-Phoenix Suns 111-109

Charlotte Hornets-Sacramento Kings 114-95

Denver Nuggets-Chicago Bulls 135-105