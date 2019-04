Borzasztó hátast dobott zsákolás után az NBA-kosaras

A Milwaukee Bucks 1974 óta először fejezte be az NBA-alapszakaszt konferenciagyőztesként. A Bucks csütörtökön a Philadelphia 76erst győzte le 128-122-re, ezzel biztosította be a keleti csoport első helyét. A játéknap legönveszélyesebb akciója pedig a Sacrameno Kingsben kosarazó Corey Breweré lett, aki egy zsákolás után zuhant a hátára.

A Milwaukee-t megint a Görög Szörny, Giannis Antetokounmpo vezette győzelemre, 45 pontot dobott a mérkőzésen, emellett 13 lepattanót is begyűjtött, jó eséllyel pályázik a legértékesebb játékos (MVP) címére is. A Bucks az utolsó negyedben hajrázott nagyot, 46-36-ra lépte le a Philadelphiát.

A nyugati konferenciában a Golden State Warriors áll az első helyen, és meg is őrizheti azt. A rájátszást már korábban elbukó Los Angeles Lakers legyőzésével (108-90) ehhez egy lépéssel közelebb is jutott.

A játéknap harmadik meccsét a rájátszásról már lemaradó két csapat vívta, igazán nagy tétje nem is volt így a meccsnek. A Cleveland Cavaliers keleten az utolsó előtti, 14. helyen áll, a Sacramento Kings nyugaton a kilencedik.

A meccs egyik vérfagyasztó pillanata az volt, amikor Corey Brewer egy óriási hátast dobott. A Kings-kosaras az első negyed végén jól olvasta a Cleveland játékát, így egy elcsípett passzal megindult a kosár felé. Az akciót egy zsákolással fejezte be, majd a gyűrűről egy kis hintázás után egyszerűen lezuhant. Ha nem is egyből, de azért fel tudott tápászkodni. Elsőre talán nem is hitték el a társai és ellenfelei, hogy nincs komoly baja, szinte mindenki odalépett hozzá megkérdezni, amikor lebicegett a pályáról, hogy minden rendben van-e vele.

A mérkőzést végül a Kings nyerte 117-104-re.

Eredmények:

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers 117-104

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 90-108

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 122-128