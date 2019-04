Festői pillanattal búcsúzott Miamitól Wade

Kedden nem csak egy korszakos egyéniség búcsúzott az NBA-ben hazai közönségétől, hanem kettő, Dirk Nowitzki mellett Dwyane Wade is visszavonul a szezon végén. Miamiban most játszott utoljára, és bár 30 pontot dobott a Philadelphiának, 122-99-re nyertek is, ám a rájátszástól el kellett köszönniük, mert a párhuzamosan zajló Pistons-meccs eredménye rosszul alakult számukra.

A közönséget ez nem zavarta, érzelmes búcsút vettek egyik kedvencüktől, aki 2003-tól 2016-ig, majd ebben az idényben újra a Heatben játszott, és korábban három NBA-bajnokságot nyert vele.

Barack Obama videóüzenetét is bejátszották, a volt amerikai elnök igen szívhez szólóan magasztalta a 37 éves klasszist.

16 éven át vibráló zsákolásokat, nagy pillanatokban nagy dobásokat és több blokkot adtál nekünk, mint bármelyik védő a történelemben. Kész voltál feláldozni a tested, és néha az egódat is a címekért. És ha padlóra is kerültél, megmutattad nekünk, hogyan kell felállni. Chicagói szellemiséget mutattál, és büszkévé tettél minket

- mondta a chicagói Obama utalva rá, két szezonnal ezelőtt Wade a Bullsban is lehúzott egy idényt.

Wade nem szomorkodott, sikeres karrieren van túl, ő a Heat történetének legeredményesebb pontszerzője, ő lopta a legtöbb labdát és adta a legtöbb asszisztot, illetve játszotta a legtöbb meccset a csapat mezében. Amellett, hogy ott volt mindhárom bajnoki címüknél, 2006-ban, 2012-ben és 2013-ban, az elsőnél ő lett az MVP (a legjobb játékos) is.

Még az ünnepség előtt, a meccsen akadt egy vicces búcsújelenete is, amikor Wade az egyik dobása után az első sorban ülő nézőkön landolt: épp Chrissy Teigen modellen és férjén, a popénekes John Legenden.

A pillanatot egy fotós elkapta, Teigen természetesen posztolta, és kommentjében azt írta: "Mint egy reneszánsz festmény:)))".

😂 a renaissance painting https://t.co/ZKlD1Ch2gJ — christine teigen (@chrissyteigen) April 10, 2019

Wade-nek egy meccse még maradt, csütörtökön Brooklynban, a Nets ellen fejezi be végleg.