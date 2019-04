A második Lakers-fejes bukik meg LeBron miatt

Nagyobbnál nagyobb áldozatokat szed a LeBron James-kísérlet a Los Angeles Lakersnél: a hét közepén Magic Johnson jelentette be – anélkül, hogy erről a klubot tájékoztatta volna –, hogy lemond a Lakers elnöki pozíciójáról, majd péntek estére már azzal volt tele az NBA-rájátszásra készülő szaksajtó, hogy repül a Lakers vezetőedzője, Luke Walton is.

A 39 éves, játékosként kétszeres NBA-bajnok korábbi lakerses a 2016-os szezon eleje óta irányította a Los Angeles-i csapatot, amivel három idényéből egyben sem jutott be a rájátszásba, még úgy sem, hogy idén LeBron Jameset is megkapta – így is csak 37-45-ös mérleggel zárták az alapszakaszt.

Walton egész jó fejlődést ért el 2017-18-ban az erősen megfiatalított Lakersszel, idén viszont nem folytatódott ez a tendencia, de nehéz eldönteni, hogy Walton stratégiai hiányosságai, a sok sérülés, a LeBron James körül összerakott, a korábbi csúcsuktól már messze járó öreg játékosok, vagy pedig LeBron James szabotázsa okozta a vesztét.

A régi lemez

Ahogy LeBron James esetében szinte mindig, valószínűleg most is ő maga választhat majd edzőt, hiszen bármelyik NBA-csapathoz kerül, ott élet-halál ura mind a játékoskeretet, mind az edzői stábot nézve.

Így nem meglepő, hogy bár hivatalosan még ki sem rúgták Waltont, máris a James környezetéből ismerős neveket kezdték emlegeti lehetséges érkezőként – felmerült korábbi clevelandi edzője, Tyronn Lue, a Philadelphia 76ersnél segédedzőként dolgozó Monty Williams és a Warriors korábbi edzője, Mark Jackson, de korábban emlegették Jason Kiddet is az esélyesek között. A felmerült nevek közül jelen állás szerint Lue a legvalószínűbb helyettes Walton posztjára.