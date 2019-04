A Celtics megtalálta a Görög Szörny kriptonitját

Nagy meglepetésre simán, 112–90-re verte a Boston Celtics a Milwaukee Bucks csapatát az NBA rájátszásának második fordulójában, nem kis részben azért, mert kiválóan védekeztek a hazaiak sztárjátékosán, Giannis Antetokounmpón.

Az első körből a Celtics és a Bucks is söpréssel ment tovább, de az idei alapszakaszból kiindulva valószínűleg nem sokan fogadtak a bostoni csapatra ebben a párharcban. A meccs legelején még érvényesült is a papírforma, de a Celtics hamar magára talált, és a negyed végén már tíz ponttal vezetett. A következő játékrészben aztán fordított a Bucks, a harmadik negyed elején pedig úgy tűnt, hogy szoros lehet a meccs, de a vendégek a második félidőben végül lemosták őket a pályáról.

A hazaiaknál Giannis Antetokonmpo ezúttal is villogott, annak ellenére is beszórt 22 pontot, hogy kiválóan védekeztek rajta, de nem játszott túl hatékonyan, mellette pedig Middleton és Mirotic kivételével tulajdonképpen az egész csapat betlizett, Bledsoe pedig különösen pocsék napot fogott ki. A vendégeknél elsősorban Irving és Horford vették hátukra a csapatot, de jól szállt be Brown, Hayward és Rozier is.

Horfordot egyébként külön is érdemes kiemelni, remekül fogta meg a Görög Szörnyet, a harmadik negyedben pedig volt olyan támadás, ahol kétszer blokkolta le a liga egyik legdominánsabb játékosát.

A Bucks a következő meccsen otthon javíthat majd, de ennél mindenképpen jobban kell majd játszaniuk, ha nem akarnak meglepetésre kizúgni a második körben.

Keleti-főcsoport, elődöntő, 1. mérkőzés:

Milwaukee Bucks–Boston Celtics 90-112