Falat is lehetett volna emelni a Raptors kosarasa elé

Két meccsel folytatódott vasárnap az NBA rájátszásának második fordulója, ahol a Philadelphia 76ers és a Portland Trail Blazers is hazai pályán kerülhetett volna 3-1–es előnybe, de végül mindkét csapat vereséget szenvedett, így a Toronto Raptors és a Denver Nuggets is kulcsfontosságú meccsen tudott egyenlíteni.

Múlt pénteken a 76ers simán elsöpörte a Raptorst, most viszont sokkal szorosabb meccset játszott egymással a két csapat, amiből végül a vendégek jöttek ki jobban. Érdekességekből már az első negyedben sem volt hiány, Embiid egy blokkísérlet után például szépen letarolta a nézőket, de ennél is sokkal szórakoztatóbb volt a második játékrész, ahol Kyle Lowrynak a 222 centis szerb óriással, Boban Marjanoviccsal kellett szembenézni egy oldalbedobásnál.

Donald Trump ugyan egyelőre csak a déli határra akar mindenáron falat építeni, de ezzel az akcióval a 76ers szimbolikusan Kanada elé is állított egyet, a 183 centis Lowry ugyanis az égvilágon semmit nem látott a szerbtől. Nem meglepő módon az irányító passza pontatlan is lett.

Lowry amúgy ezen kívül most egész hatékonyan játszott, a mérleg nyelve viszont egyértelműen nem ő, hanem Kawhi Leonard volt, aki 39 ponttal, 14 lepattanóval és 5 gólpasszal vezette sikerre a csapatát. A túloldalon a kisebb betegséggel bajlódó Embiid ezen a meccsen nem igazán találta magát, csak 11 pontig jutott, így hiába hozott ezúttal is extrát Jimmy Butler, a győzelem nem jött össze nekik.

A Nuggets két nappal ezelőtt rettentően demoralizáló vereséget szenvedett a Blazers otthonában egy történelmi, négyhosszabbításos meccs végén, úgyhogy benne volt a pakliban, hogy ezúttal is elbuknak majd idegenben. Az előző meccs ugyanakkor ránézésre csak feltüzelte a vendégeket, végig remekül játszottak és bár az első két játékrészben még érvényesítette a papírformát a Blazers, a második félidőben végig a Nuggets akarata érvényesült.

A vendégeknél a szerb Nikola Jokic megint ihletett formában játszott, hiába töltött két napja majdnem 65 percet a pályán, ezúttal is tripla-duplázott, mellette pedig Jamal Murray is beindult, az irányító 34 pontot szórt be. Így aztán hiába dobott a hazaiaknál McCollum és Lillard összesen 57 pontot, és hiába szállt be jól Aminu is, végül csak szorossá tudták tenni a meccset.

Eredmények, NBA-rájátszás, második kör:

Keleti főcsoport:

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 96-101

Az állás: 2-2

Nyugati főcsoport:

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 112-116

Az állás: 2-2

