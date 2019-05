Stephen Curryt az öccse hozta szégyenbe egy labdalopással

A Golden State Warriors közel került a söpréshez, harmadik meccsükön is megverte a Portland Trail Blazerst, így egy győzelemre van az NBA nagydöntőjétől.

A Portland kezdte jobban a meccset, az első és a második negyedet is megnyerte, 11 pont előnnyel kezdte a második félidőt a nem túl jól védekező Warriorsszal szemben. A harmadik negyedben már belendültek Stephen Curryék, 29-13-mal hozták a negyedet, átvették a vezetést.

Stephen és Seth Curry a Golden State-Portland-meccsen

A negyedik negyedben sem lassítottak, tovább növelték az előnyt, végül 110-99-re nyertek.

Curry 36 pontot dobott, de talán nála is fontosabb láncszem volt most a Warriorsban Draymond Green, aki 20 ponttal, 13 lepattanóval, 12 gólpassza, 1 blokkal és 4 labdaszerzéssel zárt.

Curry 36 pontjával LeBron Jamesszel egy ligába került, csak ők ketten vannak, akik egy főcsoportdöntő első három meccsén 35 pont fölött dobtak. James még 2009-ben hozott sorozatban három 35 pluszos mérkőzést.

A pályán testvérharc is kialakult, a Porlandban játszik Stephen Curry öccse, Seth is. Messze nincs olyan statisztikája, mint bátyjának, de az egyik párharcukból a lehetőt legtöbbet hozta ki. Seth a második negyedben pont a testvérétől lopott egy labdát, majd azzal a lendülettel le is indította a Warriorst és egy hármassal fejezte be a támadást.

A csere Seth Curry öt pontot dobott a meccsen, a labdaszerzése mellé még három lepattanó is felkerült a statisztikájába.

Eredmény, nyugati főcsoportdöntő, 3. mérkőzés:



Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 99-110

Az állás: 3-0 a Golden State javára.



A párharc az egyik csapat negyedik győzelméig tart.