A világ végéről intézték el a Warriorst

Magyar idő szerint péntek hajnalban indult az NBA 2018-19-es szezonjának döntője a címvédő Golden State Warriors, illetve a története első döntőjét játszó Toronto Raptors között.

A Golden State Warriors először kezdte idegenben a döntőt, amióta a vezetőedző Steve Kerr és az irányító Stephen Curry vezetésével rákapcsoltak, és a torontói kiruccanás nem indult valmai jól, hiszen 118-109-re kikaptak a Raptorstól, ami pár pillanattól eltekintve lényegében végig vezetett, a második félidőben ráadásul megnyugtató különbséggel.

A Warriors helyzeteté nehezítette, hogy sérülése miatt továbbra sem léphetett pályára Kevin Durant, és bár DeMarcus Cousins csodával határos módon visszatért, csak 8 percet kapott. Draymond Green ugyan sorban a harmadik meccsén tripla-duplát ért el, de a kerek 10-10-10-es mutató nem volt elég ahhoz, hogy a 34 pontot dobó Curry és a 21 pontig jutó Klay Thompson mellett megszorítsák a Raptorst, ami egyelőre csak a legjobbjaira hagyatkozva hozta az első meccset.

A Toronto négy cserejátékost küldött csak be a dötnő első meccsén, a szupersztár Kawhi Leonard 43 percet volt pályán, Pascal Siakam majdnem 40-et, Kyle Lowry 36-ot, Fred VanVleet pedig a padról beállva játszott 33 percet. Közülük egyértelműen a 32 pontot, 8 lepattanót, 5 asszisztot és 2 blokkot összehozó Pascal Siakam volt a legjobb. A 25 éves kameruni játékos két éve még az NBA fiókligájában volt bajnok és a döntő legjobbja, azóta viszont az NBA-ben is egyre fontosabb. Amíg tavaly csak 5-ször kezdett 81 meccséből, idén már 79-szer volt kezdő a döntőig jutó Raptorsban az alapszakaszban, és meg is hálálta a bizalmat.

A meccs végén Lowry irtó messziről megeresztett triplája zárt le minden, ezzel 118-106 a Raptorsnak fél perccel a játékidő vége előtt.

A Raptors 119-108-ra nyerte az egyik fél negyedik győzelméig tartó döntő első meccsét, a folytatás magyar idő szerint hétfő hajnalban, még mindig Torontóban.