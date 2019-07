Berobbant az NBA játékospiaca, hárommilliárd dollárt szórtak el pár óra alatt

Eddig csak sejteni lehetett, most a kosaras maga jelentette be a sérülést.

Kevin Durant az első napon sokkolta az NBA szabadügynök-piacát, három szezon után otthagyja a Golden States Warriorst, a Brooklyn Netshez szerződött.

Durant maga jelentette be Instagramján a csapatváltást. A játékosért a Los Angeles Clippers is bejelentkezett, és a Warriors is egy öt évre szóló, 221 millió dolláros ajánlattal. Durant végült a Nets szerződését fogadta el. Ott négy szezonra kap majd 164 millió dollárt.

Az viszont kérdéses, hogy a következő idényben tud-e egyáltalán játszani. Durant az NBA döntőjében Achilles-ín-sérülést szenvedett. Várhatóan hosszú lesz a rehabilitációja.

A Netshez megy Durant egyik legjobb barátja, a center DeAndre Jordan is. Ő négy évre 40 millió dollárt kap majd. A Brooklyn összehozta a maga Nagy hármasát (Big Three), mert az irányító Kyrie Irvinget is megszerezte. Irving is négy évre szerződött, 140 millió dollárt kap.

Az NBA szabadügynök-piacának első napján nem csak Durant kapott óriási értékű szerződést: a

klubok összesen hárommilliárd dollárt költöttek az első néhány órában.

A Portland Trail Blazers négy évre 196 millió dollárt fizet Damian Lillardnak, a Philadelphia 76ers 180 milliót Tobias Harrisnek, a Milwaukee Bucks pedig öt év alatt 178 milliót Khris Middletonnak. A Dallas Mavericks annak a Kristaps Porzingisnek adott ötéves, 158 millió dolláros szerződést, aki térdsérülése miatt tavaly február 6. óta nem lépett pályára.

Jimmy Butler négy évre 142 millió dollárért megy Philadelphiából Miamiba, mellettük Kemba Walker (Boston Celtics, 4 év, 141 millió dollár), Al Horford (Philadelphia 76ers, 4 év, 109 millió dollár) és Nikola Vucevic (Orlando Magic, 4 év, 100 millió dollár) ír alá már biztosan 100 millió dolláros nagyságrendű szerződést.