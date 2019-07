A Warriors visszavonultatja a 3 szezon után lelépő Durant mezét

Klay Thompson szalagszakadás után is dobott még pontot. Tíz hónapos kihagyás vár rá.

A súlyos Achillesz-ín-szakadást szenvedő Kevin Durant három szezon után otthagyta a Golden State Warriorst, és a Brooklyn Netshez szerződött Kyre Irving és DeAndre Jordan társaságában.

A Warriors úgy sem orrolt meg Durantre, hogy az szignifikánsan kevesebb pénzért váltott csapatot, mint amennyiért a Golden State-nél maradhatott volna, sőt, a csapat elnök-vezérigazgatója, Joe Lacob közölte, hogy visszavonultatják Durant 35-ös mezszámát. Legalábbis addig, amíg ő vezeti a csapatot.

Még aktív játékosok mezét hároméves ciklus után elég ritkán szokták visszavonultatni, és érdekes folyamatot indíthat el, hiszen Durant mellett elég sokan tettek hozzá többet a Warriorshoz az elmúlt években: Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, a Warriorstól szintén idén távozó Andre Iguodala is meghatározó volt a szupercsapat életében, de a most odaszerződött, négy évre aláíró D'Angelo Russell is jó eséllyel pályázik egy visszavonultatásra.

A 30 éves, az idei NBA-döntőben szalagszakadást szenvedő Durant két bajnoki címet nyert a csapattal, ráadásul 2017-ben és 2018-ban is őt választották a döntő MVP-jének, vagyis legértékesebb játékosának.

A Warriors korábban hat mezszámot vonultatott vissza, közülük Wilt Chamberlain és Tom Meschery volt legrövidebb ideig a csapatatnál, mindketten hat szezont játszottak a Warriorsnál.