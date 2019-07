Parádésan kezdett a magyar válogatott kosaras az NBA-ben

Bő egy hete jött a hír, hogy a Los Angeles Lakerstől kapott szerződést az NBA nyári ligájára (NBA Summer League) az amerikai születésű, de magyar válogatott Rosco Allen. A kosaras mostanra már be is mutatkozott, nem is akárhogyan: a nyári liga nyitómeccsén a Lakers legtöbb pontját ő dobta – írja a kezdo5.hu.

A Lakers, többek között LeBron James csapata, az első mérkőzését a Miami Heat ellen játszotta. Allen a kispadon kezdett, de csereként beszállva végül a csapata legeredményesebb játékosa lett. Végül a 3-as mezben játszó magyar összesen 17:43 percet volt játékban, derül ki a meccs statisztikájából. Ennyi idő is elég volt neki, hogy szerezzen 13 pontot (4/8 mezőnyből, 2/5 tripla, 3/4 büntető) és 4 lepattanót, adjon egy gólpasszt (és legyen négy személyi hibája).

A Lakers teljesítményét persze erősen jelzi, hogy 13 ponttal valaki a legjobb dobó tudott lenni: a csapat nagyon simán kikapott. A Miami, amely minden statisztikai mutatóban jobb volt a Lakersnél – a dobási hatékonysága például 50,7% volt a 35,3%-kal szemben – végül 106-79-re győzött.

Fotó: screenshot / nba Rosco Allen zsákolása a Los Angeles Lakers - Miami Heat mérkőzésen

A mérkőzésről itt találnak videó-összefoglalót.