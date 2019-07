Az olimpiáért játszik a női kosárválogatott

Cikkünk frissül.

A magyar női kosárlabda-válogatott 1980-ban szerepelt legutóbb olimpián – akkor negyedik lett –, és bár 1984-ben óriási bravúrral ismét kijutott, a bojkott miatt nem indulhatott. A csapat 1988-ban részt vett a malajziai selejtezőn, de nem sikerült kvalifikálnia magát.

Most egy győzelemmel ismét ott lehetünk az olimpiai selejtezőben, amit jövő februárban rendeznek.

ELSŐ NEGYED:

A magyar kezdő ötös: Turner, Raksányi, Studer, Határ, Zele

Raksányi két ziccerével, és Turner triplájával villámrajtot vettünk (7-0), majdnem három percet kellett várni az első brit pontig, Leedham büntetője volt pontos.

Öt perc után 9-5-re vezettünk. A 11-6-os magyar előny viszont egy pillanat alatt eltűnt, mert Jones triplája és a legnagyobb sztár, Fagbenle ziccere is bement. Horti két büntetője a kosárban landolt, utána viszont négy pont jött, és az első játékrész végén 13-15-öt mutatott az eredményjelző.

MÁSODIK NEGYED:

Három triplával kezdtek a britek (Simpson után Handy kétszer is üresen maradt), amiben a legjobbak, és mivel csak két büntető volt erre a válaszunk, máris 15-24 lett, Székely Norbert pedig azonnal időt kért.

Studer hozta közelebb a csapatot, majd Fagbenle betörés után tiszta helyzetből volt eredményes. A Minnesotával amerikai bajnok Fagbenle szabálytalanság után is dobott egy kosarat, majd a ráadáspontot is értékesítette, és 19-29 lett, vagyis először volt 10 pont a két csapat között.

Dubei hármasa a legjobbkor jött, majd jól is védekeztünk, de a sokadik labdaeladás miatt nem sikerült még közelebb zárkózni. Jones triplája hajszálpontos volt, így 22-32-es hátrányból vártuk a második félidőt.

"Komoly változtatásokra számíthatunk a szünetben, ami a centerposztot is érinti"

- mondta Cziczás László a magyarok másodedzője az M4-nek a szünet elején. Emellett lassan és pontatlanul játszottunk. 14 pontot dobtak a britek a mieink eladott labdáiból.

HARMADIK NEGYED:

Fagbenle továbbra is tarthatatlan, az ellentámadásból Zele is betalált. Jones is megtalálta a helyet, Zele hármasa nagyon kellett. Samuelson kosarára Horti felelt, Turner pontja és Raksányi triplája meghozta a szurkolók hangját, és mínusz 10 alá mentünk. (33-40)

Fagbenle hat pontja véget vetett a fellángolásnak, és most 33-46-ról kellett elkezdeni az ismételt felzárkózást.

Raksányi a sarokból engedett el tökéletes három pontost, a negyed végére azonban maradt a 10 pontos különbség. (38-48)

A dupladobásokban sokkal jobb az ellenfél, emiatt alakult ki ez a nagy különbség. Ha nagyon leegyszerűsítjük, nekünk minden negyedik megy be, a túloldalon pedig minden második.

NEGYEDIK NEGYED:

Varga kétpontosával kezdődött az utolsó 10 perc, aztán egy remek passzt adott Hortinak, és máris visszajöttünk mínusz hatra. 42-48-nál habozás nélkül időt kértek a britek.

Fagbenleben továbbra is bízhatott a rivális, erre Határ válaszolt. Fagbenle a három pontos vonalról is bedobta, Leedham pedig visszaállította a tízpontos különbséget, amikor már csak hat perc volt hátra. 18 eladott labda került a csapat statisztikájába, ami meglehetősen sok.

Három és fél perccel a vége előtt Turner duplája és Studer triplája már csak ötpontos hátrányt jelentett. (51-56) Turner labdaszerzése után viszont egy érthetetlen labdaeladás jött. Leedham ezt kihasználta, így nem mínusz hármat, hanem mindjárt mínusz hetet mutatott az eredményjelző.

Határ két pontja után Turner egy bravúros hármast, nehéz mozdulatból süllyesztett el a gyűrűbe. (56-58)

Leedham ellépte, az egyenlítés egy centin múlt körülbelül, Határ nem tudta a gyűrűbe passzírozni a Turner dobása után lecsorgó labdát. Fagbenle ellenben a másik oldalon betört, és nem hibázott, harmincadik pontja volt.

49 másodperccel a vége előtt Studer triplát engedett el, és csont nélkül betalált. (59-60) 21 másodperccel a vége előtt határ leszerelte Fagbenlet. Turner passza után 6 másodperccel a vége előtt ismét a magyar center dobott, kiszédült a labda a kosárból, nem sikerült megfordítani a meccset. Samuelson két büntetője pontos volt, ezért nekünk három pontost kellett dobni.

Studer el is vállalta jó 10 méterről, a labda a gyűrűről felpattant, de a visszapattanó sem esett be, így nem jött össze az egyenlítés, a britek 62-59-re megnyerték a meccsét.

A magyar válogatott a francia-belga összecsapás vesztesével játszik a folytatásban. Annak a meccsnek győztese ugyancsak ott lehet az olimpiai selejtezőben.

*

A 2019-es szerbiai Európa-bajnokságon a magyar csapat az utolsó negyedben fordított a szlovénok (88-84) ellen, majd a harmadik negyedben ellépve legyőzte az olaszokat is (59-51). A világranglistán hatodik helyen álló törökök elleni harmadik meccsnek így már nem volt jelentősége, és belefért az egypontos vereség. A nyolc közé jutásért sem kellett játszani, mert a csoportelső védettséget élvez.

A britek megverték a letteket (74-60), majd kikaptak a spanyoloktól (59-67), és kiejtették az ukránokat (68-54). Nekik kellett játszaniuk a nyolc közé jutásért: Montenegrót 92-71-re múlták felül. A fogadóirodák a briteket látják esélyesebbnek, de az eddigi meccseken sem a mieink voltak a favoritok. Hárompontosokban és büntetőkben volt eddig kiemelkedőek.

Borítókép: A magyar válogatott edzése a női kosárlabda Európa-bajnokságon a Belgrád Aréna bemelegítő termében, a szerb fővárosban 2019. július 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt