Elsírta magát a kosarasok csapatkapitánya a vereség után

62-59-re veszítette el Európa-bajnoki negyeddöntőjét a magyar női kosárlabda-válogatott az esélyesebb britekkel szemben. A meccs közben 14 ponttal is vezetett az ellenfél, az utolsó támadásnál azonban Határ Bernadett egy pontosan visszarakott lepattanóval meg is fordíthatta volna a meccset. 22 év után juthatott volna be Magyarország Eb-elődöntőbe.

"Nem minden nap van ilyen lehetőségünk, hogy a négy közé jussunk egy Európa-bajnokságon, ezért természetes.

A sebességet, az erőszakosságot nem éreztem a meccs elején, felvettük azt a tötyögősséget, ami nem volt ránk jellemző az eddigi meccseken"

- értékelt higgadtan az M4-nek a csapat rangidőse, Horti Dóra.

Raksányi Krisztina nem tudta visszafogni keserűségét és könnyeit a sportcsatorna kamerája előtt. Majd hozzátette, van pár órájuk kisírni magukat, óriási dolog lett volna, ha nyernek, és nagyon sajnálja ezt a meccset.

"Az ilyen vereségek sohasem az utolsó másodperceken múlnak. Mindenki nagyon elkeseredett, de csak azért is meg fogjuk mutatni. Megmutattuk, hogy jó csapatuk vagyunk, meg is érdemeltük volna, hogy nyerjünk. Fel fogunk állni, összeszedjük magunkat. Megmutattuk, hogy tudunk egymásért küzdeni, egy kis szerencsével ezt a meccset is megnyerhettük volna. Ez volt a harmadik olyan meccsünk, amikor jól hajráztunk, de most nem sikerült a magunk javára fordítani."

Az utolsó hármast eleresztő Studer Ágnes azt érezte, hogy meg tudják csinálni a fordítást annak ellenére is, hogy az első félidő második részében nagyon nem állt össze sem a támadás, sem a védekezés.

"Így a legrosszabb kikapni, az utolsó pillanatokban. Nagy motiváció volt bennünk, nagyon be akartunk jutni a legjobb négy közé. Harcolunk tovább az olimpiáért, de most az érzelmeink még uralkodnak rajtunk."