Jó kezdés után nem jutott olimpiai selejtezőbe a női kosárválogatott

Nagyon jó kezdés és első negyed után Belgium fordított, és végül 72-56-ra győzött a magyar női kosárlabda-válogatott ellen a női kosárlabda Európa-bajnokság olimpiai selejtező alsóházi rájátszásában. Ez a mérkőzés döntött arról, hogy melyik csapat jut még tovább a tokiói olimpiára selejtező jövő februári tornára.

A csapat hatalmas sikerrel csoportgyőztesként jutott tovább az Eb-n, de aztán nem jött össze az újabb bravúr.

Az első percekben lendületesen kezdett a magyar válogatott, hamar 9-0-ra vezetett, a kicsit megzavarodott belgák gyorsan időt is kértek. Utána többek között néhány triplával megérkeztek a mérkőzésbe a belgák, de több szép védekezést is bemutatva 17-12-re hozta a negyedet a válogatott.

A második negyedben azonban már át tudták venni a kezdeményezést a belgák, megszerezték a vezetést. Többször is eladták a labdát a magyar játékosok, és tizenöt pontot nyertek zsinórban a belgák, mire újabb magyar kosár is született. 39-25 volt az állás a negyed végén.

A harmadik negyedben volt triplára tripla válasza Raksányinak, de aztán ő is többször eladta a labdát. Több magyar támadás sem végződött kosárral, és ugyan a belgák is rontogattak, de így is 57-37 lett a negyed végére.

A negyedik negyedben tartotta a lépést a belga csapattal a válogatott, és összességében ezt a negyedet 19-15-re hozta is, de ez kevés volt. A meccs végül Határ duplájával zárult, 72-56 lett a vége.

A magyar női kosárlabda-válogatott 1980-ban szerepelt legutóbb olimpián – akkor negyedik lett –, és bár 1984-ben óriási bravúrral ismét kijutott, a bojkott miatt nem indulhatott. A csapat 1988-ban részt vett a malajziai selejtezőn, de nem sikerült kvalifikálnia magát.

