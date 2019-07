Az erős földrengés miatt félbeszakítottak egy NBA-meccset

Újabb erős, 6,9-es földrengés rázta meg pénteken Kalifornia déli részét, a földmozgást még Mexikóban is érezték. Többen megsérültek, utak burkolata szétrepedt, tüzekről, és sérültekről is beszámoltak, írja a News.com.au.

Mint azt az nso.hu is megírta, a földrengés miatt félbe kellett szakítani a New York Knicks és a New Orleans Pelicans NBA nyári liga mérkőzését Las Vegasban. A felvételeken látszott, ahogy az eredményjelző remegni kezdett, a nézők odanéztek, később pedig a kosárlabdázók is. A nézőket a vészkijáratok felé irányították, a játékosok pedig visszamentek az öltözőikbe.

Az utolsó negyed vége előtt 7 perc 53 másodperccel kellett berekeszteni a mérkőzést, a Pelicans 80-74-re vezetett. Azt még nem tudni, mikor fejezhetik be a meccset.

A CNN viszont arról írt, hogy a Dodgers és a Padres baseballmeccsén nem zavartatták magukat a játékosok, noha közben beremegett körülöttük a stadion, és a közvetítőkamerák is mozogtak.

1989-ben az amerikai baseballbajnokság döntője alatt mozdult meg a föld San Franciscóban. Akkor ha nincs a meccs, ezrek haltak volna meg az elmúlt száz év legsúlyosabb kaliforniai rengésében.

(Borítókép: Nézők távoznak a New York Knicks és a New Orleans Pelicans NBA nyári liga mérkőzéséről, amit földrengés miatt kellett félbeszakítani Las Vegasban, 2019. július 5-én. Fotó: Ethan Miller/Getty Images/AFP)