Megőrültek a szurkolók a 231 centis óriás Tacko Fallért

A University of Central Florida (UCF) korábbi kosarasa, a 231 centis Tacko Fall nem unatkozott az elmúlt szűk egy hónapban: ugyan a drafton hatalmasat koppant, végül mégis mentőövet kapott a ligától. Fall a Celticstől kapott szerződést, szombaton pedig be is mutatkozhatott a csapat első nyári ligás meccsén, és bár csak csereként állt be, a szurkolók így is teljesen megőrültek érte.

Fall az első negyed derekán állt be először, de a közönség már akkor éljenzésben tört ki, mikor a Celtics óriása elindult a pálya felé. Ez aztán később sem változott, a szurkolók tényleg minden megmozdulására lelkesen reagáltak, függetlenül attól, hogy éppen blokkolni próbált, oldalbedobást próbált megzavarni, kosarat szerzett, vagy éppen tényleg leblokkolt valakit.

Később még az MVP-kántálás is felcsendült, miközben Fall éppen büntetőzött egy faltot követően, mikor pedig nem volt a pályán, akkor a közönség nyomban elkezdte követelni, hogy azonnal álljon vissza. A 231 centis óriás végül kicsivel több mint 10 percet töltött a pályán, ez alatt négy dobásából hármat értékesítve 6 pontot szerzett, leszedett négy lepattanót, és volt egy blokkja is. A Celtics végül simán, 96-82–re verte a 76erst.

Szombat este egyébként a New Orleans Pelicans is játszott a földrengés által félbeszakított meccsüket követően, ők a pénteken kisebb térdsérülést szenvedő Zion Williamson nélkül szoros meccsen kaptak ki a Washington Wizardstól.