Autóbalesetet szenvedett, mesterséges kómában tartják az NBA-győztes szerb kosarast

Vasárnap kora hajnalban súlyos autóbalesetet szenvedett Banja Luka közelében a Crvena zvezda és a szerb kosárlabda-válogatott 214 centis centere, a 29 éves Ognjen Kuzmić, akit fájdalmai miatt mesterséges kómában tartanak.

A 2015-ben a Golden State Warriorsszal NBA-győztes, a 2017-es Európa-bajnokságon pedig ezüstérmes Kuzmić egy lakodalomról tartott haza Porschéjával, amikor összeütközött egy BMW-vel. Kuzmić állkapcsa és mellkasa sérült a szerb Blic értesülései szerint, ezért altatták el a játékost, akit mentőhelikopterrel szállítottak egy belgrádi kórházba.

A balesetben Kuzmić egyik ismerőse, illetve két prijedori férfi érintett még, ők könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

Kuzmić korábban a Real Madrid játékosa is volt, pont a spanyol csapattól igazolt vissza egykori belgárdi klubjához, a Crvena zvezdához. Az NBA-ben két szezont töltött, összesen 37 meccset játszott, de ennek ellenére bajnoknak mondhatja magát, sőt, a Santa Cruz Warriorsszal az NBA alatti szinte, a D League-ben is bajnok let. A Golden State után a Panathinaikoszhoz igazolt, majd a Crvena zvezda, aztán a Real Madrid játékosa lett – 2017-ben szerb bajnok, 2018-ban pedig Euroliga-győztes lett.

