A San Antonio stábjában tér vissza a Spurs-legenda

Tim Duncan lett az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő San Antonio Spurs egyik másodedzője.

A texasi klub hétfői bejelentése szerint a 43 éves Duncan mellett Will Hardy segíti majd Gregg Popovich vezetőedző munkáját, aki 1996 óta irányítja a San Antonio Spurst.

A klub honlapján Popovich viccesen annyit jegyzett meg:

19 éven át ő volt Duncan asszisztense, eljött az ideje, hogy volt játékosa viszonozza ezt a szívességet.

Az Amerikai Virgin-szigetekről származó Tim Duncant az 1997-es draft első helyén választotta ki a San Antonio Spurs, 2016-os visszavonulásáig más csapatban nem játszott. A San Antonio Spurs ötször volt bajnok az NBA-ben, Duncan mind az öt sikernek a részese.

Duncan emellett több klubrekordot is tart: nála több pontot, lepattanót és blokkot senki nem szerzett a Spursben. Duncan 15 All Star-gálán vett részt, kétszer választották meg a szezon, háromszor a nagydöntő legjobb játékosának (MVP), tízszer került be a szezon legjobb csapatába.

(Index/MTI)