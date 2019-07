Még egy lépéssel közelebb az NBA-hez a 231 centis óriás

Tacko Fall senkinek sem kellett, Bol Bol is nagyot esett, az emberi tank Zion Williamson mindent vitt.

Fall először játszott Celtics-mezben, de már most minden megmozdulását éljenzés kísérte.

A 231 centis szenegáli kosaras, Tacko Fall volt az idei NBA-nyár legnagyobb talánya az újoncjátékosok között. Egyfelől a 231 centije önmagában elég vonzó, másfelől viszont pont a magassága az, ami aggodalmat keltett a legtöbb csapatban, ez a méret ugyanis általában nem párosul a mostani gyors NBA-hez kellő sebességgel és mobilitással.

Fallt végül is draftolta senki, vagyis nem került be a 60 legjobb egyetemi és nemzetközi tehetség közé, utána viszont lecsapott rá a Boston Celtics, ahol Fall igyekezett bizonyítani.

A nyáriligás meccseken átlagosan 12 percet kapva nem is volt rossz, 7,2 pontos, 4 lepattanós és 1,2 blokkos átlaggal zárt, ami a korlátozott játékmennyiséghez képest elég jó. Ez elég is volt ahhoz, hogy a Celtics még egy esélyt adjon neki, és meghívót kapott a csapat edzőtáborába is – ugyanazzal az úgynevezett exhibit 10 szerződéssel edz majd, amit korábban írt alá, tehát nem kaszál majd óriási pénzeket, de legalább esélyt kapott a további bizonyításra.

Fallnak három másik játékossal kell majd megküzdenie a Celtics 15. játékoshelyéért, a szintén most aláírt Javonte Green, Tremont Waters és Max Strus lesznek az ellenfelei az edzőtáborban. Fall egyértelműen centerposzton bevethető, vagyis bár papíron a fenti hármas ellen megy majd, jó eséllyel még egy centert is ki kellene szorítania ahhoz, hogy valódi NBA-esélye legyen.