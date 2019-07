Zsákolási és pontrekord a női NBA gálameccsén

Két nagy csúcsot is hozott a női amerikai profi kosárliga, vagyis a WNBA magyar idő szerint vasárnap hajnali, Las Vegas-i gálameccse, ugyanis pontrekord is született 129-126-os végeredménnyel, Brittney Griner pedig az első játékos lett, aki egy All-Star-meccsen több zsákolást is bemutatott.

A mérkőzésen szereplő két csapat kapitányai A'ja Wilson és Elena Delle Donne voltak, a 255 pontos meccset végül Wilson csapata nyerte, az MVP-t is tőlük választották, ezt a címet az az Erica Wheeler kapta, aki 25 pontig jutott a meccsen, és nem mellesleg úgy csinálta meg mindezt, hogy első olyan játékosként került be az All-Star-keretbe, akit nem draftoltak, vagyis szabadügynökként került be a ligába.

Az igazi sztár viszont a 206 centis ausztrál Brittney Griner volt, aki összesen három zsákolást mutatott be a meccsen, történelmet írva, hiszen az első játékos lett, aki egy All-Star-meccsen többször is zsákolt. A történelmi pillanat ráadásul elég korán eljött, az első negyed közepén egy perc alatt kétszer is zsákolt, majd a második negyedben egy kétkezes zsákolással is elkápráztatta a közönséget.