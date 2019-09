Őrült meccsen jutottak be a spanyolok a kosár-vb döntőjébe

A franciák után a szerbektől is kikaptak, legjobb esetben is csak 7. helyen zárhatnak.

Spanyolország és Ausztrália a Kínában rendezett kosárlabda-világbajnokág legizgalmasabb és legkiélezettebb mérkőzését játszotta. Az elődöntőben kétszeri hosszabbítás után végül a spanyolok nyertek 95-88-ra.

A rendes játékidőben jobbára az ausztrálok irányítottak, a spanyolok futottak az eredmény után, de elég jól hajráztak. Két és fél perccel a vége előtt még Ausztrália ment öt ponttal, 70-65 volt az állás. Ezután az ausztrálok képtelenek voltak mezőnyből betalálni, de egy pont előnyük még mindig volt, amikor már csak nyolc másodpercet mutatott az óra.

A spanyolok támadtak, és az egyik játékvezető faultot fújt Andrew Bogut ellen. Véleményes volt, az ausztrál kosaras egyből mutogatni is kezdte, hogy megkenték a bírókat. A büntetőket Marc Gasol dobta, mindkét kísérlete sikeres volt, 71-70-re mentek a spanyolok.

Négy másodperc maradt, amikor a spanyolok ellen is fújtak, Patty Mills az első büntetőt bedobta, de nem tudta megnyerni a meccset, második dobása kimaradt. Az utolsó pillanatban Ricky Rubio még távolról rádobta az ausztrál palánkra, és kis híján be is ment a labda, de maradt 71-71.

A hosszabbítás a spanyolok jól kezdték, alig több mint egy perc után már öt ponttal vezettek, 76-71-ről kapaszkodhattak vissza az ausztrálok. Ez sikerült is nekik, sőt 80-78-ra már ők vezettek, a győzelmet megint nem tudták kicsikarni, mert Marc Gasol két büntetővel egyenlített.

A második hosszabbításban az ausztrálok szerezték az első kosarat, de ezután egymás után jöttek a rontott dobások, és állva hagyták őket a spanyolok, három perc alatt 90-82-re mentek el. Baynes triplája még adott egy kis reményt, de Rubióék már nem engedték ki a kezükből a meccset, 93-85-re győztek.

Eredmény, elődöntő:

Spanyolország-Ausztrália 95-88 (22-21, 10-16, 19-18, 20-16, 9-9, 15-8) - kétszeri hosszabbítás után