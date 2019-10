Elszállt az NBA-s agya, kétkezes kokit adott labdával

A New York Knicks-játékos Marcus Morris megalázó támadással érte el, hogy kiállítsák az NBA egyik előszezoni meccsén. Zion Williamson pedig egy látványos zsákolással mutatkozott be.

A Knicks a Washington Wizardsszal játszott, Morris pedig éppen a csapat egyik új szerzeményével, Justin Robinsonnal találta magát szemben az egyik támadásnál. Nem tudni, hogy mi hergelhette fel a Knicks-kosarast, de először arcba könyökölte Robinsont, majd egy méretes kokit is kiosztott neki.

This Marcus Morris/Justin Anderson exchange was __________. pic.twitter.com/nn1QR8rAur — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) 2019. október 8.

A két játékos ezután egymásnak feszült, a csapattársai szedték szét őket. Kicsit lassan nézték vissza a bírók a jelenetet, de végül kiállították Morrist.

Az NBA egyik nagy ígéretének számító Zion Williamson a New Orleans Pelicansban játszott bemutatkozó meccset. Még két perc sem telt el az Atlanta Hawks elleni meccsből, amikor Williamson a hárompontos vonaláról betörve egy brutális egykezes zsákolást mutatott be. Néhány perccel később aztán egy kétkezes zsákolással érzékeltette, hogy remek atletikus képességei vannak. Egy energikus zsákolást pedig a második negyedre is hagyott.