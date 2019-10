Szupercsapatok után a szuperduók kora következik az NBA-ben

Az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb trend az lett az NBA-ben, hogy az amerikai kosaras bajnoki címre pályázó csapatok úgynevezett nagy hármasokat próbáltak összerakni. Vagyis olyan szupercsapatot, amelyet legalább három sztár kaliberű játékos köré építenek. A Giannis Antetokounmpo-féle Milwaukee-n kívül minden komolyabb bajnokesélyes ebben a taktikában hitt még tavaly is, mint például a Boston, a Philadelphia, a Toronto vagy a Golden State, utóbbi konkrétan úgy indult neki az előző szezonnak, hogy öt (!) All-Star-játékos volt a keretükben, akikből egy kezdőt is ki tudtak állítani. Mégsem nyerték meg végül a bajnokságot. Az idei nyár aztán teljesen átírta az új szezon esélyeit.

Ahhoz, hogy a mindjárt (magyar idő szerint szerda hajnalban) induló szezon előtt képesek legyünk jól felmérni az erőviszonyokat, érdemes képbe kerülni a nyári történésekkel.

Mi történt nyáron?

A Golden State Warriors a szupercsapatuk ellenére sem tudta megnyerni a döntőt a Toronto Raptorsszal szemben, a Boston Celtics nem igazán váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket, de a Philadelphia 76ers sem tudott bejutni a saját konferenciája döntőjébe. Pedig a „nagy hármas” koncepció nagyon sokáig jól működött az NBA-ben.

A San Antonio Spurs éveken át bajnoki címeket nyert ugyanazzal a három emberrel (Duncan, Ginóbili, Parker), a Celtics szintén egy szuperhármassal volt legutoljára bajnok (Pierce, Allen, Garnett), és persze ne feledjük a LeBron James két szupercsapatát, a Miami Heatet (James, Wade, Bosh) és a Cleveland Cavalierst (James, Love, Irving), de az utóbbi évek bajnokai között ott volt a Warriors (Curry, Thompson, Green), a Raptors (Gasol, Leonard, Lowry), illetve még a Jordan-féle Chicago Bullsra is rá lehet ezt húzni, amikor Scottie Pippen mellett Dennis Rodman élte még fénykorát.

Azonban az idei nyárra egy sor szupersztárnak lejárt a szerződése, és ugyan számítani lehetett érdekesebb mozgásokra, arra azért senki sem számított, hogy gyakorlatilag

az összes mozgatható sztárjátékos csapatot váltott a nyáron.

És ez tényleg nem túlzás, még a Raptorsszal bajnokságot nyerő döntős MVP, de a kanadai hideget elviselő nem bíró Kawhi Leonard is új helyre igazolt, ami azért bajnokcsapatok legjobb játékosának esetében elég ritka. Itt összeszedtük a legfontosabb játékosmozgásokat:

Kawhi Leonard és Paul George – Los Angeles Clippers ,

, Anthony Davis – Los Angeles Lakers,

Kyrie Irving és Kevin Durant – Brooklyn Nets,

Russell Westbrook – Houston Rockets ,

, Jimmy Butler – Miami Heat,

Kristaps Porzingis – Dallas Mavericks (még a télen igazolt át, de sérülése miatt nem mutatkozott be),

(még a télen igazolt át, de sérülése miatt nem mutatkozott be), Kemba Walker – Boston Celtics ,

, D'Angelo Russell – Golden State Warriors ,

, Al Horford – Philadelphia 76ers.

Ez azt jelenti, hogy a 2019-es All-Star-csapatok 24 játékosából 8 váltott csapatot tavaly, de bátran hívhatjuk klasszis játékosnak a négyszeres All-Star Butlert, és a súlyos sérülése miatt hosszú időre kidőlő Porzingist is. A nyári mozgások miatt nem véletlenül állítja az összes szakértő, hogy

évek óta nem volt annyira kiegyensúlyozott a mezőny az NBA-ben, mint a most induló szezonban.

A Warriors az elmúlt öt évben zsinórban bejutott minden döntőbe, előtte meg a Heat csinálta ezt négyszer. Magyarul az elmúlt 9 évben azok a csapatok jutottak legnagyobb eséllyel NBA-döntőbe, ahol legalább három All-Star játszott. Ennek idén vége lehet.

Tumultus nyugaton

Azt nagyon fontos kiemelni, hogy ugyan az erőviszonyok változtak, nagyjából ugyanazoknak a csapatoknak van esélye nyugaton rájátszásba jutni, mint tavaly. A különbség annyi, hogy amíg tavaly 10 csapatot tűnt esélyesnek a rájátszásra a 15-ből, idén a Phoenix Sunson, az Oklahoma City Thunderen és a Memphies Grizzliesen kívül papíron mindenkinek megvan rá az esélye, és ez a szupercsapatok szétrobbanásának is köszönhető.

Jól jelzi a változást, hogy például a CBS 2018 őszén a Warriors, Rockets, Celtics hármasban látta a potenciális NBA-győztest, addig idén a CBS már a Lakers, Clippers, 76ers hármas valamelyikét tartja esélyesebbnek úgy, hogy Lakers tavaly még a rájátszásba sem tudott bejutni.

A Lakers ugyebár nyáron megszerezte a liga egyik legjobbját, Anthony Davist, akiért cserébe elpasszolták a fiataljaikat, így viszont a sérülése óta önmagát kereső DeMarcus Cousins mellett nem igazán tudtok bombaerős kiegészítőket hozni a két sztár mellé. A Clippers pár éve még szuperhármassal próbálkozott, de se Blake Griffin, se Chris Paul, se DeAndre Jordan nincs már a csapatban.

Van viszont a tavalyi döntős MVP, Kawhi Leonard és Paul George, illetve egy rakás nagyon harapós, rakkolós kiegészítőember, de egyikük sem igazán nagy sztár. És akkor ott van a Warriors a hosszú időre lesérülő Klay Thompsonnal, az All-Star-szintet már megközelíteni nem tudó Draymond Greennel, és két sztárjátékossal (Curry és D'Angelo Russell) ugyanarra a posztra, miközben a teljesen ki kellett cserélni a padot. Szintén változás volt Houstonban, ahol hosszú évek után újra együtt játszhat James Harden és Russell Westbrook, azonban egyelőre fogalma sincs senkinek, hogy a két labdadomináns hátvéd hogy a fenébe fog együttműködni egymással.

És ezek csak a jól ismert sztárcsapatok, alulról jön fel még fél tucat másik. Simán esélye van playoffba jutni

az európai szuperduóval (Porzingis, Doncic) kísérletező Dallasnak,

a fiatalokra (De'Aaron Fox és Marvin Bagley) építő Sacramentónak,

az elmúlt évek legjobb újoncának tűnő Zion Williamson, és a rettenetesen alul értékelt Jrue Holiday mellé egy sor tehetséget megszerző Pelicansnek,

az eddigi szuperduóját (CJ McCollum, Damian Lillard Portlandben, Donovan Mitchell és Rudy Gobert Utah-ban) minőségi emberekkel megerősítő Trail Blazersnek és Jazznek,

a tavaly óriásit menetelő Denvernek,

és ki tudja, mire lehet képes a Gregg Popovichcsal mindig meglepetésekre képes Spurs, ahol LaMarcus Aldridge és DeMar DeRozan párosa egy rájátszásba jutásra még simán jó lehet.

Nyilván a két Los Angeles-i csapat, illetve a Houston és a Golden State tűnik esélyesnek a döntőre, de mind a négy esetben van némi ok az aggodalomra.

Davis és James mellé nem igazán sikerült jó kiegészítő embereket hozni, és ha az egyikük megsérül, a Lakers búcsút mondhat a bajnoki esélyeinek ezzel a kerettel. Ráadásul Frank Vogel személyében új edző irányítja a Lakerst.

George és Leonard is sérülten kezdi a szezont abban a Clippersben, ami tavaly egész szépen szerepelt úgy, hogy minden sztárjuk lelépett, és a csapategység vitte előre a gárdát. Kérdés, hogy ez a csapategység mennyire működik majd a két új sztárjátékos érkezésével.

Egyelőre senki sem tudja, hogyan működik majd együtt Harden és Westbrook úgy, hogy egyikük sem szeret nagyon labda nélkül mozogni.

Thompson hosszú kihagyásra készül, Russell pedig ugyanazon a poszton játszik, mint Curry, ezért Steve Kerr edzőnek kísérleteznie kell azzal a Warriorsszal, amely elvesztette a fontosabb kiegészítő-embereit.

Szóval ebből is látszik, hogy egy-egy sérülés vagy nem várt összeférhetetlenség nyugaton még a legesélyesebbeket is megtréfálhatja, mögöttük pedig sorban állnak olyan csapatok, akik évek óta egy erős mag köré építik a taktikájukat.

Káosz keleten

Évek óta a keleti konferencia a gyengébb az NBA-ben még akkor is, ha az elmúlt 8 évben fele-fele arányban kerültek ki a későbbi győztesek a két konferenciából. A különbség csak az, hogy amíg nyugaton évek óta 10-12 erős csapatról beszélnek a bajnokság kezdete előtt, addig keleten a Buckon, a Raptorson, a Celticsen és a 76ersen kívül maximum a Heatet és a Pacerst szokták emlegetni, bár ezek a csapatok is maximum a jobb playoffhelyekért szoktak küzdeni. Már amikor, mert a Heat tavaly például be sem jutott.

Keleten a nyár legnagyobb meglepetése egy olyan csapathoz fűződött, amely hosszú évek óta a liga szégyene. Ez nem más, mint a New York Knicks, a világ egyik legtöbbet érő sportfranchise-a, ami hiába töretlenül népszerű Amerika legnagyobb városában, kereken 20 éve nem tudtak eljutni az NBA döntőjébe. A nyár előtt minden jel arra utalt, hogy óriási dobásra készülnek, Porzingis elcserélése után akkora pénzeket szabadítottak fel, hogy akár három sztárjátékos fizetésére is lett volna keret. Dobálóztak Durant, Irving, Walker és szinte minden ismertebb játékos nevével, de végül egyetlen egy igazi sztárjátékost sem hoztak el, és mindenki rajtuk röhög, amiért Durantek meg Irvingek helyett hoztak fél tucat másodvonalas erőcsatárt a csapatba. És ez úgy különösen kellemetlen, hogy a jó pár éve New Jerseyből Brooklynba költöztetett, ott aztán egy félresikerült csere miatt évekre perifériára került Nets nyáron megszerezte Kevin Durantet és Kyrie Irvinget, ezzel pedig jó hosszú idő után először lett a kisebbik csapat New York izgalmasabb gárdája.

Az más kérdés, hogy Durant a szezon nagy részét kihagyja sérülés miatt, Irving pedig csúnyán leszerepelt Bostonban, de ettől még kettőjük szuperduója bármire képes lehet úgy, hogy a Nets tele van remek perememberekkel, mint Joe Harris, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen vagy a már kiöregedni látszó DeAndre Jordan. Persze még hozzá kell tenni, hogy amíg a Nets legutóbb egy rakás fiatallal, hosszú évek építkezése után tudott rájátszásba kerülni tavaly, most szupersztárokat kell beépíteni a többiek közé, ami sokféleképpen elsülhet még.

Kelet azért is tűnik káosznak, mert az első négy helyen végzett csapat is erősen kicserélődött. A Raptorsból ugyebár elment a legjobbjuk, Kawhi Leonard. A Celticsből nem csak Irving lépett le, hanem a vezérfigurának számító Al Horford is, méghozzá a rivális 76ershez ment. A Celtics a helyükre Kemba Walker és Enes Kantert hozta, aminek köszönhetően egy leheletnyivel gyengébbnek tűnnek, de ki tudja, két éve éppen Irving nélkül szárnyalt a csapat a rájátszásban, bár a helyére beugró Terry Rozier szintén elhagyta nyáron a csapatot. Nem véletlen, hogy a Raptors és a Celtics helyett a 76ers esélyesebbnek tartják, hiszen ott megmaradt Joel Embiid és a hárompontosok ellen beoltott Ben Simmons szuperduója, de továbbra sincs arról meggyőzve a szaksajtó, hogy a két dudás eredményesen tud működni abban a csárdában, ahol megtalálható még Tobias Harris, Josh Richardson és az említett Horford.

És persze ott van a Milwaukee Bucks a liga legjobbjával, Giannis Antetokounmpóval. A Bucks nyáron elvesztette a Pacersbe igazoló Malcolm Brogdont, és hiába csatlakozott a már egyszeres allstar Khris Middleton mellé Wesley Matthews és az örökifjú Kyle Korver, még mindig úgy tűnik, hogy a Bucks jövője kizárólag Giannis formáján múlik. De az említett csapatoknál legalább arra biztosra lehet menni, hogy elcsípik a rájátszást, a többiek esetében bármi megtörténhet.

Vajon az egykori 1/1-es Markelle Fultz magára talál Orlandóban?

Képes a Blake Griffin és Andre Drummond féle detroiti szuperduó bármi másra a tisztes helytállásnál?

Mire lehet képes a stabil középcsapatnak számító Pacers Victor Oladipo nélkül?

Mire viszi a Heat a beilleszkedésre képtelen Jimmy Butlerrel?

És mit kezd magával idén a chicagói csikócsapat?

Soha nem volt ennyire kiegyensúlyozott a verseny

Az már most biztos, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal nehezebb megmondani, ki lehet a bajnokság végső győztese, és ez jót tesz a ligának. A Warriors és az egészen az előző évig keleten játszó LeBron James dominanciája egy évtizede kétpólusúvá alakította a mezőnyt, és akadt egy-két kivétel, a rájátszások rendre papírforma szerint alakultak. Most viszont nincsenek egyértelmű szupercsapatok, mindenhol akadnak bökkenők és hatalmas kérdőjelek, és nagyon úgy tűnik, hogy a nagy hármasokat felváltó szuperduók egy pár fokkal egészségesebb versenyhelyzetet alakíthatnak ki.

A szezont magyar idő szerint október 23-án a Leonard nélküli, de a magját egyben tartó Raptors kezdi a Davis helyére másik csúcsjátékost szerző Pelicans ellen hajnali 2 órakor, amit aztán rögtön egy városi derbi követ Los Angelesben hajnali fél 5-kor. Utóbbi azért lesz különösen pikáns, mert a Lob City-éra óra az a szégyen éri a Lakerst, hogy az évtizedeken át körberöhögött városi rivális sokkal jobb náluk, és a két csapat történetében először tűnik úgy, hogy a Lakers és a Clippers is azonos erőt képvisel.

Magyarországon az NBA-mérkőzéseket továbbra is a Sport TV-n lehet követni, de akik igazán megszállottak, vagy keveslik az itthon fogható meccsek számát, azoknak ajánljuk az NBA League Pass nevű szolgáltatását. Ezen keresztül havi 2600 forintért egy csapat minden meccsét lehet követni, de havi 4000-ért konkrétan az összes mérkőzést lehet nézni élőben, felvételről vagy akár zanzásított változatban.

(Borítókép: Andre Drummond és Blake Griffin. Fotó: Dave Reginek / Getty Images)