Kína befeszült, nem közvetítették élőben az NBA nyitókörét

Az NBA nyitófordulójában Los Angeles-i derbit is rendeztek, amit végül a Clippers nyert meg a nyáron igazolt Kawhi Leonardnak is köszönhetően. A címvédő Toronto Raptors hosszabbítás után győzte le a New Orleans Pelicanst.

Az NBA és Kína harca a kosárlabda-bajnokság nyitófordulójában is tovább folytatódott. A kínai állami tévé, a CCTV egyik meccset sem adta le élőben, pedig exkluzív jogai vannak a bajnokságra. Ezzel büntették az NBA-t, a Houston Rockets főnökének Hongkongot támogató kijelentései miatt. A CCTV a hét további részében sem tervez NBA-meccseket adni.

A Los Angeles-i rangadón a Lakers kezdett jobban, a második negyed közepéig irányított, de aztán a Clippers átvette a vezetést és egy rövid hullámvölgytől eltekintve magabiztosan uralta a meccset. A harmadik negyed hajrájában 15-0-s részeredménnyel a Lakers ismét át tudta venni a vezetést, de a Clippers gyorsan válaszolni tudott.

A nyáron szerződtetett Kawhi Leonard 30 ponttal vezette győzelemre a Clipperst, amelyben Lou Williams 21, míg Montrezl Harrell 17 pontot szerzett. A Clippers cserejátékosai 60 pontot dobtak, a Lakersnél 19 pontot szereztek a kispadról érkezők. A Lakersben Danny Green kilenc hárompontos kísérletéből hét volt sikeres és 28 ponttal zárt, Anthony Davis 25, míg a sokat hibázó LeBron James 18 pontig jutott.

A címvédő Toronto Raptors otthon csak a 13-5-ös hosszabbítás után tudta legyűrni a New Orleans Pelicanst. A torontói csapatban Fred VanVleet karriercsúcsot jelentő 34 pontot szerzett, csapattársai közül Pascal Siakam szintén 34 pontot dobott, illetve volt 18 lepattanója.

(Index/MTI)

Eredmények: