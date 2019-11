Két meccset ki kell hagynia Karl-Anthony Townsnak, a Minnesota Timberwolves, és Joel Embiddnek, a Philadelphia 76ers kosarasának, miután a szerda esti meccsükön összeverekedtek a pályán.

A New York Times szerint az NBA a döntést megindokló közleményében a pályán történt verekedés mellett azt is kiemelte, hogy a játékosok később a közösségi médiában is folytatták a konfliktust.

Towns és Embiid a harmadik negyedben zördült össze csúnyán a Philadelphia által végül 117-95-re megnyert meccsen. A 76erstől Ben Simmons próbálta a földön tartani Townst, ő az esetet vizsgáló tisztviselők szerint békéltetőként lépett fel, ezért nem kapott büntetést.