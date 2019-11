Nyolcadik meccsén hatodszor kapott ki a Golden State

Tovább vergődik az NBA-ben, az amerikai kosárlabdaligában az idei döntős Golden State Warriors, most Houstonban kapott ki a Rocketstől 129-112-re. A vendégek szupersztárja, Steph Curry továbbra is sérült, legjobb dobójuk a padról beszálló Alec Burks volt, 28 ponttal, ami csereként elég szokatlan és remek teljesítmény.

Meccsben is volt a Warriors, de James Harden fokozatosan magához tért, majd beindult, és végül 36 ponttal zárt. Ami neki nem sok, sőt még talán kevésnek is mondható, ám a Houston ennyivel is kényelmesen győzött. Harden adott még 13 gólpasszt is.

A GS nyolcadik meccsét játszotta a szezonban, és hatodszor veszített,

jelenleg a liga leggyengébbjei között van. A Warriorsból nem csak Curry, hanem Klay Thompson, Draymond Green és D'Angelo Russell is sérült, négy legerősebb emberük esett ki, így a feltámadásra egyelőre valószínűleg még várni kell.

Az előző idény legjobbjává választott Jannisz Antetokunmpo 38 ponttal és 16 lepattanóval vezette a Milwaukee-t a Los Angeles Clippers vendégeként. A kaliforniaiaknál nem lépett pályára a júniusi döntő legjobbja, Kawhi Leonard, akit már a második meccsén pihentettek. Távollétében Montrezl Harrell 34 pontos karriercsúcsot ért el.

A New York sorozatban negyedszer kapott ki - ezúttal Detroitban -, és eddigi nyolc meccséből csak egyet tudott megnyerni.

A 27 pontos szlovén Luka Doncic irányította Dallas úgy verte meg az Orlandót, hogy két és fél perccel a vége előtt 107-102-re vezetett, de ezután már nem dobott kosarat.