Lebron nyúlt mint a rétes, de nem az övé a legnagyobb érdem

Továbbra is remek formában játszik a Los Angeles Lakers az NBA-ben, a pénteki meccsen LeBron James dupla-duplát ért el (23 pont és 14 assziszt), Anthony Davis 11 büntetőből 11-et bedobott, a cserepadról beálló Rajon Rondo pedig a tőle megszokott varázslatos jelenetekkel járult hozzá az Oklahoma City Thunder elleni 130-127-es győzelemhez.

A 33 éves irányító, Rondo mindig is arról volt híres, hogy egészen lehetetlen szituációkat szúr ki. Így volt ez a Lakers-Thunder második negyedének végén is, amikor egy majdnem egész pályás bedobással csinálta meg, hogy 2,4 másodpercből még egy triplát összehozzon az akkor még hátrányban játszó Lakers. Rondo fogta, és nemes egyszerűséggel előrevágta a labdát az alapvonalról, a tömegben hatalmasat nyúló LeBron Jamesnek. Ő amint megszeretze a labdát, kitette az oldalvonal mellé Kentavious Caldwell-Pope-nak, aki nem is hibázta el a triplát.

Győzelmével 13-2-es mérleggel a Lakers, ami jelenleg az NBA legjobb mutatója, és még csak most kezdték újra terhelni a sérülésből visszatérő Kyle Kuzmát.

Keleten sorban második vereségével a harmadik helyre csúszott vissza a Boston Celtics, ami ezúttal Denverben kapott ki (96-92). A Golden State Warriors már 14 vereségnél jár 17 meccsből, ezzel az NBA utolsó helyén állnak.

Eredmények