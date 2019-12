1,1 mp alatt egészpályás kosár? Megcsinálták

Őrületes meccsen nyert az NBA pénteki játéknapján az Oklahoma City Thunder a Minnesota Timberwolves ellen, a hazai csapat szinte teljesen vesztes helyzetből mentett hosszabbításra, majd ott legyalulta ellenfelét.

A Thunder esetében a szorult helyzet elég enyhe kifejezés lenne a meccs végi szituáció leírására, ugyanis a Timberwolves büntetődobásai után 1,1 másodperccel a vége előtt kétpontos hátrányban voltak, és a saját alapvonalukról indíthatták a labdát. Ekkor húzott váratlan – és elkeseredett – megoldást a Thunder új-zélandi kosarasa, Steven Adams, aki egy amerikaifocis passznak beillő mozdulattal indította a másik palánk felé sprintelő Dennis Schrödert, hátha sikerül kisebb csodával hosszabbításra menteniük.

A trükk ugye az, hogy az idő nem a bedobás pillanatától, hanem a pályán történt első labdaérintéstől kezd pörögni, vagyis egy hajszálpontos passz esetén még volt esély arra, hogy Schröder kosarat szerezzen. És ez is történt, a német kosaras tökéletes labdát kapott, majd egyből be is dobta a labdát, 122-122-re egyenlítve.

A hosszabbítás pedig szinte már csak a Thunderről szólt, a ráadás plusz öt percét 17-5-re nyerték, így 139-127-re húzták be a meccset.

A játéknap legnagyobb győzelmét a tavalyi MVP csapata, a Milwaukee Bucks aratta a Los Angeles Clippers ellen. A Milwaukeenál Giannis Antetokounmpo megint lélegzetelállító volt: úgy szerzett ismét 25 pontot, hogy 30 percnél kevesebbet volt pályán. Az MVP-nek ez volt sorban a negyedik ilyen meccse, erre korábban egy NBA-játékos sem volt képes.

A Bucks végül 119-91-re nyert, de a negyedik negyed elején 101-67-re is vezettek, úgyhogy volt miből kiengedni a végére. Pedig a Clippersben pályán voltak a legnagyobb sztárok, Kawhi Leonard 29:30-at, Paul George pedig 31:14-et töltött pályán, de egyszerűen nem ment nekik pénteken.

