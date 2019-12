Visszatért Torontóba a bajnokcsapat legjobbja, könnyekig hatódott a fogadtatástól

A címvédő Toronto Raptors 112-92-re kikapott a vendég Los Angeles Clipperstől az NBA szerdai játéknapján, írja az MTI.

A mérkőzés főszereplője Kawhi Leonard, a Clippers kosarasa volt, aki most először tért vissza Torontóba azt követően, hogy a nyáron aláírt a Los Angeles-i csapathoz. Leonard az előző szezonban bajnoki címre vezette a Raptorst, a Golden State Warriors elleni döntő MVP-je lett, így most bajnoknak kijáró fogadtatásban is részesült a kanadai közönségtől.

Az NBA-bajnokoknak járó aranygyűrűt is most vette át korábbi csapattársától, Kyle Lowrytól. A Scotiabank Aréna kivetítőjén a legszebb torontói pillanataiból összevágott filmet is lejátszottak, amitől Leonard könnyekig meghatódott.

A kanadai együttes csak az első negyedben játszott jól, a folytatásban a rivális akarata érvényesült. A torontói Pascal Siakam 24 ponttal volt a mezőny legeredményesebbje, azonban a nyugati főcsoport második helyén álló Clippersből heten is tíz, vagy még több pontot szereztek. Leonard egymaga 23 pontot dobott, adott 6 asszisztot és leszedett 5 lepattanót.

A Houston Rockets annak ellenére tudott 116-110-re diadalmaskodni Clevelandben, hogy a hazaiaknak volt egy 24-0-s sorozatuk a második félidőben. A vendégektől James Harden 55 pontot szórt. A Cavaliers megszakítás nélkül nyolcadik alkalommal kapott ki. Az előző öt szezonban mindig döntős Golden State Warriors hosszabbítás után, 124-122-re kapott ki a New York Knickstől, ígya sérülésekkel sújtott Warriors jelenleg a liga utolsó csapata.

A Milwaukee Bucks sorozatban a 16. győzelmét aratta, amely a klub történetének második leghosszabb szériája. A rekordot az 1970/71-es szezon bajnokcsapat tartja egymást követő 20 győzelemmel. A Bucks úgy győzte le otthon a New Orleans Pelicanst, hogy először az idényben nem lépett pályára az előző szezon legértékesebb játékosának (MVP) választott Giannis Antetokunmpo.

A Bucksszal holtversenyben 22/3-as mérleggel vezeti a ligát a Los Angeles Lakers, amely ezúttal az Orlando Magic vendégeként nyert. A Lakersnél LeBron James 25 ponttal, 11 lepattanóval és 10 gólpasszal szezonbeli hatodik tripla duplájával segítette csapatát, amely a legutóbb 14 találkozójából 13-at nyert meg.

Eredmények: