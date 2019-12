Kabaréba illő végjáték hozott dupla hosszabbítást az NBA-ben

Kétszeri hosszabbítás után, mindössze egy ponttal nyert a Minnesota Timberwolves az NBA csütörtöki játéknapján a Sacramento Kings otthonában, ezzel pedig valóságos kabaré végére tettek pontot, a végjátékban ugyanis mindkét csapat erősen igyekezett megajándékozni a másikat a győzelemmel.

A meccset a Kings kezdte jobban, és szinte végig vezettek is, a meccs végére azonban elfogyott a lendület, így a Timberwolves vissza tudott jönni a meccsbe. Az utolsó egy percre 90-90–es állással fordult rá a két csapat, betalálni azonban már nem tudtak a rendes játékidőben:

a Wolves három potenciálisan meccsnyerő dobást szórakozott el – köztük az utolsó támadást, ahol 14 másodpercük volt alkotni valamit –,

a Kingsnél pedig Barnes dönthette volna el fél másodperccel a vége előtt, de nem sikerült a gyűrűbe juttatnia a labdát egy tökéletes oldalbedobás után.

Az első hosszabbítás utolsó percében aztán szinte ugyanez ismétlődött meg: mindkét oldalon sorra maradtak ki a dobások, a minnesotai csapat utolsó támadása pedig azért fulladt kudarcba, mert Teauge az oldalvonalról véletlenül saját csapattársát dobta meg a labdával. A második hosszabbítás vége is hasonlóan alakult, a Kings a legvégén a győzelemért támadhatott, de itt is kimaradt egy tripla, így végül a Wolves húzta be a meccset.

A Portland Trail Blazers és a Utah Jazz végjátéka hasonlóan izgalmasra sikerült, itt azonban a két csapat tényleg rendesen megizzasztotta egymást. Az utolsó percekben óriási adok-kapok alakult ki, amiből végül a Jazz jött ki jobban, és 121-115–re húzták be a meccset. A Dallas Mavericks is örülhetett, csütörtök este visszatért ugyanis sérüléséből Luka Doncic, aki rögtön 24 ponttal, 10 lepattanóval és 8 gólpasszal jelentkezett be, és tevékenyen kivette a részét a Spurs legyűréséből.

A Brooklyn Netset is érdemes még megemlíteni, a Kyrie Irvinget továbbra is nélkülöző csapat ugyanis iszonyatosan dobott a New York Knicks ellen, több negatív szezoncsúcsot is megdöntött, és borzalmas meccsen kapott ki 82-94–re.

Eredmények