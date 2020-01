Lebront túlragyogták, nyert a Lakers

Továbbra is remekül megy az LA Lakersnek az NBA-ben, Lebron James csapata most a New Orleans Pelicanst verte Los Angelesben 123-112-re.

Nem Lebron húzta viszont a Lakerst első sorban, hanem a szezonban már sokadszor kiemelkedőt nyújtó Anthony Davis, akit épp a Pelicanstől hoztak el a nyáron. Davis 46 ponttal zárt, és összeszedett még 13 lepattanót is.

Azért Jamesnek sem ment rosszul, 17 pontja nem kiváló, 15 gólpassza annál inkább.

A Houston Rockets 118-108-ra győzött a vendég Philadalphia 76ers ellen, amely ezzel zsinórban negyedszer veszített.