Összejött a négy évtizedes rekord az NBA elpusztíthatatlan klasszisának

Közel 41 évesen befejezi karrierjét a klubhűség mintaképe. Dirk Nowitzkit az első évben kifütyülték, aztán a liga legjobbja lett. A Dallas egyetlen bajnoki címében vezérszerepet játszott. Most saját replikáját mentorálja.

Még májusban írtunk arról, hogy a 42 éves Vince Carter történelmet írhat, ha 22. szezonjára is marad az NBA-ben, mert ebben az esetben ő lenne az első játékos a liga történetében, aki négy különböző évtizedben is pályára lép. Az volt a kérdés, hogy negyvenévesen bírja-e még fizikailag az elpusztíthatatlannak tűnő klasszis, illetve tud-e olyan teljesítményt nyújtani, hogy a szezon második felére is maradjon az Atlanta Hawks-nál.

Egyikkel sem volt gond, így az NBA szombati játéknapján az Indiana Pacers ellen összejött Vince Carternek a rekord.

Összesen 18 percet játszott a 116-111-re megnyert meccsen, ez alatt 3 pontot és 3 lepattanót szerzett, emellett kiosztott egy asszisztot is. Csapatának legjobb a 41 pontig jutó Trae Young volt.

Carter 1998-ban került az NBA-be, a drafton ugyan a Golden State Warriors választotta ki az ötödik helyen, de náluk egy pillanatot sem játszott, mert a Toronto Raptorshoz került, ahol 2004-ig maradt. Utána sorban a New Jersey Nets, az Orlando Magic, a Phoenix Suns, a Dallas Mavericks, a Memphis Grizzlies, majd a Hawks előtt a Sacramento Kings csapataiban játszott.

A 2000-es zsákolóbajnok a 22 NBA-ben töltött idénye alatt több mint 1500 meccsen játszott, az eddig dobott 25580 pontjával 20. az NBA örökranglistáján, a még aktív játékosok közül csak LeBron James és Carmelo Anthony előzi meg.

További eredmények az NBA szombati játéknapján:

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 114-140

Brooklyn Nets-Toronto Raptors 102-121

Orlando Magic-Utah Jazz 96-109

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 106-121

Washington Wizards-Denver Nuggets 128-114

Chicago Bulls-Boston Celtics 104-111

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets 120-123 - hosszabbítás után

Milwaukee Bucks-San Antonio Sours 127-118

Golden State Warriors-Detroit Pistons 104-111

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 115-117

(Borítókép: Vince Carter az Indiana Pacers elleni NBA-meccsen január 4-én. Fotós: Carmen Mandato. Ügynökség: Getty Images Hungary)