A Görög Szörny és Leonard is emberfeletti szinten jár az NBA-ben

Két szempontból is kosártörténelmi meccset hozott össze Harden és Young az NBA-ben.

Az NBA keddi játéknapja a csak három negyedet pályán lévő kosárlabdázókról szólt, Kawhi Leonard 29 perc alatt 43 pontot dobott, míg Giannis Antetokounmpo 21 perc alatt vágott be 37-et.

A Los Angeles Clipper sima győzelmet aratott, 128-103-ra verte a Cleveland Cavalierst. A győztes klub kosarasa, Kawhi Leonard foghatatlan volt, nagyon hatékonyan játszott, 22 mezőnykísérletéből 14 bement, 6 triplát dobott, és a büntetővonalról is csak egyszer hibázott tíz kísérletéből. Huszonkilenc perc alatt 43 pontig jutott, nem is volt szükség már arra, hogy az utolsó negyedben játsszon. Térdproblémái miatt amúgy is kímélni szokták.

Leonard az NBA negyedik olyan játékosa lett, aki 29 perc alatt legalább 4 pontot szerzett. Stephen Curryhez, Kemba Walkerhez és Klay Thomsponhoz csatlakozott.

Nem sok hiányzott ehhez a Milwaukee Bucks-kosaras Antetokoumpónak sem, a Görög Szörny 21 perc alatt szerzett 37 pontot. A Bucks lesöpörte a New York Knickst, 128-102-re nyert.

James Harden 41 pontig jutott a Houston Rocketsben, de a dobószázaléka így is elég gyenge volt, ezt és Russell Westbrook hiányát nem bírta el a csapat, kikapott a Memphis Grizzliestől.

A Utah Jazz elég jó formában van, sorozatban tizedik meccsét nyert, a Brooklynt 118-107-re győzte le.

Eredmények: