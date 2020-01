Helikopter-balesetben meghalt az NBA-legenda Kobe Bryant

Cikkünk frissül.

Az ötszörös bajnok NBA-legenda Kobe Bryant is azon a helikopteren utazott, ami 2020. január 26-én, vasárnap reggel lezuhant Kaliforniában, Los Angeles közelében, a tragédiát senki nem élte túl. Arról, hogy Kobe Bryant is a baleset áldozata, a TMZ írt először, majd az ABC kaliforniai stúdiója, aztán a Variety, a CNN, majd a kaliforniai seriffhivatal is megerősítette a hírt. Azt egyelőre nem tudni, hogy Bryant kikkel utazott a helikopteren, a legfrissebb hírek szerint felesége, Vanesse nem volt vele, ám a TMZ úgy tudja, hogy négy lánya közül a 13 éves Gianna Maria szintén életét vesztette a tragédiában. A lap szerint éppen Bryant kosárlabda-akadémiájára, a Mamba Academyre tartottak edzeni.

A Los Angeles Times a baleset utáni percekben arról írt, hogy a helikopter nagyjából délelőtt 10 órakor, a rossz látási viszonyok miatt ütközött a Los Angeles melletti calabasasi hegyoldalnak.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Bryant szombat éjjel még az NBA örökös pontlistájának harmadik helyén őt megelőző, már szintén a Los Angeles Lakersben játszó LeBron Jamesnek gratulált.

Bryant halálhíre a teljes sportvilág sokkosan reagált.

Valódi legenda volt

Bryant, akit a valaha volt egyik legjobb kosárlabdázónak tartanak, 1996-ban, az draft 13. kiválasztottjaként került az NBA-be, teljes pályafutását a Los Angeles Lakersnél töltötte 2016-os visszavonulásáig. Első bajnoki címét 2000-ben nyerte a Lakersszel, onnantól sorban három bajnoki címet szereztek, majd 2009-ben és 2010-ben még két bajnoki címet szereztek, utóbbi kettőn ő volt a döntők MVP-je, vagyis legértékesebb játékosa. Az NBA-ben töltött 20 szezonjából 18-szor beválasztották az All-Star-keretbe, 2008-ban az NBA-alapszakasz MVP-je volt. Az amerikai válogatottal 2008-ban Pekingben, majd 2012-ben Londonban is olimpiai bajnok lett.

Az 1978. augusztus 23-án, Philadelphiában született Bryant kosarascsaládból származott, apja, Joe Bryant NBA-játékos volt. Már középiskolásként látszott rajta, hogy óriási tehetség, így nem is volt kérdés, hogy az egyetemet kihagyva egyből profinak áll az utolsó gimnáziumi éve után. Előtte viszont Olaszországban tanult, az NBA-t elhagyva ugyanis itt folytatta pályafutását apja. Hogy az olaszországi évek se teljenek kosárlabda nélkül, órákat töltött azzal, hogy az államokban maradt rokonok által küldött videokazetták alapján tanulmányozza Michael Jordan mozdulatait, és megpróbálja leutánozni azokat.

A később őt kiválasztó Los Angeles Lakers aktív NBA-játékosok ellen mérte össze a tudását a draft előtti játékospróbán, Bryant pedig 18 évesen annyira meggyőző volt, hogy a Lakers egyből tudta, ő kell nekik, ezért a Hornetsszel egyezkedve le is csaptak rá.

Első NBA-s évében többnyire csere volt, de így is történelmet írt azzal, hogy 18 évesen és 72 naposan ő lett a valaha volt legfiatalabb NBA-játékos (ezt a rekordot később Jermain O'Neal vette el tőle). Még abban az évben, újoncként megnyerte a zsákolóversenyt az All-Star-gálán, a szezon végére pedig már alapember lett a Lakersben.

Az igazi áttörés neki és a Lakersnek is 1999-ben, Phil Jackson vezetőedző kinevezésével jött meg. Ettől a szezontól kezdve Bryant az NBA egyik meghatározó bedobója (shooting guard) lett, emellett a védekezése is kiemelkedett a ligában, 2000-ben már a legjobb védőcsapatba is beválogatták. Jackson érkezésével a Lakers egyből a csúcsra ért, és három éven át le sem tudták taszítani onnan őket, az 1999-2000-es szezon végén az Indiana Pacerst, 2001-ben a Philadelphia 76erst, 2002-ben pedig a New Jersey Nets csapatát verték a döntőben.

Shaquille O'Neal-lal a kétezres évek elejének a bajnokság megállíthatatlan párosa voltak, három bajnoki címet nyertek egymás után. A kapcsolatuk, leginkább Bryant személyisége miatt eléggé megromlott a végére, úgyhogy Shaq végül lelépett Los Angelesből, és az ötödik bajnoki címre már nem maradt. Innentől kezdve már csak Kobe csapata volt a Lakers.

A 2003-as botrány, majd az újabb csúcstámadás

2003-ban szexuális erőszakkal vádolta meg Bryantet egy szállodai alkalmazott, ám az ügyben végül nem tett vallomást, Bryant pedig végig azt állította, a nő beleegyezett az együttlétbe. Az NBA-sztár végül nyilvánosan bocsánatot kért, a nővel peren kívüli egyezséget kötöttek, de a megítélésén örök nyomot hagyott a botrány.

2004-ben a Detroit Pistons, 2008-ban a Boston Celtics állta útjukat a döntőben, 2009-ben és 2010-ben viszont ismét a Lakers lett a bajnok az időközben távozó Jackson visszatérésének köszönhetően. Jackson egyébként részben épp Bryant miatt távozott, ahogy egyre nagyobb sztár lett a játékos, úgy lett egyre kezelhetetlenebb, ez pedig nem tetszett az edzőnek, aki az erőszakbotrány miatt is rossz szemmel nézett játékosára.

A bajnoki címek közötti időszakban Bryant csúcsra járatta képességeit, és 2006-ban, majd 2007-ben is ő szerezte a legtöbb pontot az alapszakaszban – 2006-ban volt egy 81 pontos meccse a Toronto ellen, ez volt pályafutása legtöbb pontot hozó meccse, és a második legtöbb NBA-mérkőzésen Wilt Chamberlain 100 pontos meccse után –, az egyéni jó teljesítmény viszont a megfelelő csapatmunka nélkül nem vezetett sikerre.

A 2010-es bajnoki cím után Bryant minden áron azon volt, hogy utolérje Michael Jordant, és megszerezze a 6. címét is, de ez végül nem sikerült neki, 2013-tól kezdve pedig egyre több sérüléssel bajlódott, ami a Lakers teljesítményén is meglátszott – 2013-ban például Achillesz-ín-szakadása volt, amiből ugyan még visszatért, de az egyértelműen búcsúévnek kikiáltott 2015-16-os szezontól eltekintve, már nem volt a régi, 2012 után a rájátszásba sem tudta bevinni csapatát.

Az Oscar-díjas NBA-bajnok

Kobe Bryant 2018-ban Oscar-díjat nyert a Dear Basketball (Kedves kosárlabda!) című animációs filmjéért, ám a 2003-as erőszakvádak miatt nem került be a filmakadémia tagjai közé. A rövidfilm, aminek producere volt, ugyanazt a címet viseli, mint a vers, amivel 2015-ben bejelentette a visszavonulását. A filmben, ahogy a versben is, a kosárlabda és az NBA iránti szeretetéről vall.

Pályafutását 33 643 ponttal fejezte be, ezzel most az örökranglista negyedik helyén áll LeBron James szombati előzése után. A szombati, történelmi pillanat után – aminek valódi súlyát akkor még nem lehetett tudni – James úgy nyilatkozott, hogy már annak is örül, hogy Kobe Bryanttel egy lapon említik.

Minden idők egyik legjobb kosárlabdázója, és minden idők egyik legjobb Lakers-játékosa. Két mezét is örökre visszavonultatták itt, hihetetlen

– mondta James.

Visszavonulásakor a Lakers mindkét mezszámát, az eleinte használt 8-ast, majd a későbbi 24-est is visszavonultatta örökre, ezzel egyedülálló az NBA-ben.

(Borítókép: Kobe Bryant. Fotó: Allen Berezovsky / Getty Images)