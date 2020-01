NBA-történelem: LeBron James megelőzte Kobe Bryantet

A Los Angeles Lakers ugyan kikapott a Philadelphia 76ers otthonában az NBA vasárnap hajnali meccsén, a Lakers-sztár LeBron James számára viszont történelmi jelentőségű volt a meccs.

James ugyanis megelőzte Kobe Bryantet pontszámokban az NBA örökranglistáján, és feljött a harmadik helyre.

A Lakers-kosarasnak azért is jelent ez sokat, mert már gyerekként Kobe Bryantet bálványozta. Egészen fiatalon találkozott vele először egy nyári kosártáborban. "Ittam minden egyes szavát, és nagyon megmaradt, hogy azt tanácsolta, ha valamiben nagyok akarunk lenni, akkor nem kell sajnálni a befektetett energiát. Örülök, hogy most egy lapon emlegethetnek vele, minden idők egyik legnagyobb játékosa volt" - idézte az ESPN Jamest. Már középiskolás kosaras volt, amikor ajándékba kapott egy pár Nike csukát Bryanttől, és bár kicsi volt rá a cipő, mégis hordta, mert Kobe-tól kapta.

A 76ers által 108-91-re megnyert mérkőzés harmadik negyedében jött el egyébként a nagy pillanat, amikor James megelőzte Bryantet, aki 33 643 ponttal fejezte be pályafutását. Egy kisebb ceremóniát is csaptak a csarnokban, csapattársai és a nézők is felállva ünnepelték.

Kobe nem sokkal később twitteren gratulált, azt írta, James továbbra is napjaink kosárlabdájának egyik meghatározó alakja, amiért nagyon tiszteli. Kobe amúgy sejtheti, hogy mit élhetett át LeBron, mert számára is emlékezetes volt, amikor 2014-ben gyerekkori példaképét, Michael Jordant előzte az örökranglistán.

Kérdés, hogy a 35 éves James tud-e ennél feljebb is lépni. Jelenleg 33 655 pontja van, a második helyezett Karl Malone 36 928-cal fejezte be, az első helyen pedig Kareem Abdul-Jabbar áll 38 387 ponttal. Azt már kiszámolták, hogy LeBron akkor tudna az első helyre befutni, ha a következő három szezonban is olyan tempóban termelné a pontokat, ahogy most.

(Borítókép: Bill Streicher / Reuters)