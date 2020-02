Kobe Bryantre emlékezett a halála utáni első hazai meccsén a Lakers

Először játszott hazai pályán a Los Angeles Lakers azóta, hogy a klub legendája, Kobe Bryant helikopter-balesetben életét vesztette, a csapat pedig méltó módon emlékezett meg az egykori ikonról. A lelátón üresen maradt Kobe Bryant és lánya, Gianna Bryant széke, a meccs előtt pedig LeBron James beszéde után videós anyagokkal emlékeztek vissza Bryant karrierjére és arra, hogy mit jelentett neki a kosárlabda.

The Lakers' tribute to Kobe Bryant 💜💛 pic.twitter.com/jI0wwlSqhk — ESPN (@espn) February 1, 2020

A Lakers játékosai emellett mindannyian Kobe Bryant-mezekben jöttek ki a bemutatkozáshoz, a kezdőket pedig Kobe Bryantként harangozták be a stadionban. Az elmúlt napokban megszokottá vált módon a meccs kezdetén előbb a 24 másodperces támadóidőt pörgették le, ezt pedig egy 8 másodperces szabálysértés követte. A Lakers ugyanakkor győzni ezúttal nem tudott, a Bryant halálának estéjén is extrát hozó Damian Lillard ezúttal 48 pontot dobott és 127-119–es győzelemre vezette a csapatát.

A címvédő Toronto Raptors folytatta jó sorozatát, a Pistonst verték 105-92–re, így már sorozatban tíz győzelemnél járnak. A csapatnak ezúttal is Pascal Siakam volt a vezére, aki 30 pontot szerzett, de Serge Ibaka is 21 ponttal vette ki a részét a győzelemből. Jó estét fogott ki a Brooklyn Nets irányítója, Kyrie Irving is, aki szezoncsúcsnak számító 54 pontot dobott, köztük hét hárompontossal, ráadásul úgy, hogy 23 dobásából 19 eredményes volt.

A Denver Nuggets is örülhetett pénteken, hiába vezetett ugyanis fölényesen a harmadik negyed feléig a ligaelső Milwaukee Bucks, vissza tudtak jönni a játékba Jokicék, innentől kezdve pedig esélyt sem adva, 127-115–tel húzták be a meccset. A legfontosabb különbség egyértelműen a két pad között volt, a Nuggets összes cseréje 10 pont fölé jutott. Érdekesség egyébként, hogy a Bucksnál ezúttal Thanasis Antetokounmpo volt a kezdőcenter, aki így életében először volt egyszerre a kezdőcsapatban Giannis-szal.