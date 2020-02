Nem lesz több 5-ös számú kosaras a Boston Celticsben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Boston Celtics a következő szezonban visszavonultatja a 2008-as bajnokcsapat egyik vezéralakjának számító Kevin Garnett mezét, írja az MTI. A 2016-ban visszavonult Garnett 5-ös számú meze a 23. visszavonultatott mez lesz a Boston történetében.

Az olimpiai bajnok Garnett 2007 és 2014 között szerepelt a Bostonban, ez idő alatt kétszer játszott nagydöntőt, ötször választották be az All Star-csapatba.

Garnett korábban játszott a Minnesota Timberwolves és a Brooklyn Nets csapataiban is. Pályafutása alatt 26071 pontot, 14662 lepattanót és 5445 asszisztot szerzett. Összesen 15 alkalommal választották be az All Star-csapatba, 2004-ben megválasztották a liga legértékesebb játékosának (MVP), a következő évben az NBA legjobb védőjátékosának járó címet is megkapta.