A magyar kosárlabda-válogatott eddig hibátlan az Európa-bajnoki selejtezőben, csütörtökön a címvédő Szlovéniát győzte le, vasárnap pedig Ukrajnát verte 62-60-ra végig kiélezett mérkőzésen.

Az ukránokat tíz éve verte utoljára a válogatott, hazai pályán most is ők tűntek esélyesebbnek. A meccs végig elég szorosan alakult, de jobbára a hazaiak voltak előnyben, az első negyedet 14-10-re nyerték. A második negyed sem hozott túl sok pontot, a magyarok egyszer, 14-15-nél vezettek, de utána megint futniuk kellett az eredmény után.

A harmadik negyedben is az ukránok voltak némi fölényben, de a legnagyobb előnyük sem nőtt öt pont fölé, a magyar csapatban Keller, Váradi és Ferencz voltak a húzóemberek ekkor. A negyed végén Keller duplájával 48-47 lett az állás.

A negyedik negyedben már fej fej mellett haladtak a csapatok, 50-47 után már egyik csapat sem tudott két pontnál nagyobb előnyt szerezni. Az utolsó perc egypontos magyar előnyről, 58-59-ről indult. Rosco Allen büntetőjével két pontra nőtt a különbség, de Keller faultja után mindkét büntető bedobták az ukránok.

Ekkor már csak négy másodperc volt hátra a meccsből, Ivkovics Sztojan kapitány időt kért, és ezután sikerült is a kosárra dobás, Allen kísérlete ment be, így 60-62 lett. Úgy tűnt, hogy vége is ezzel a meccsnek, de a bírók még 0,9 másodpercre visszaállították az órát. Az ukránok jöhettek még egy támadással időkérés után. Ennyi idő azonban nekik sem volt már elég a válaszra.