A magyar kosárlabda-válogatott nemrég lemondott szövetségi kapitányát, Ivkovics Sztojant nevezhetik ki újra a válogatott vezetőjévé, írja a Nemzeti Sport.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) főtitkára, Bodnár Péter az M4 Sport Kosárlabda magazinjában arról beszélt, egyáltalán nem kizárt,

hogy a felmondási idő lejárta után ismét Ivkovics Sztojant nevezzék ki a magyar férfi kosárlabda-válogatott vezetőedzőjének.

„Nem tudok olyan körülményről, ami ezt megakadályozná”– tette hozzá Bodnár. Ivkovics Sztojan azután mondott le a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, hogy az év elején a Kaposvári KK szakmai igazgatója lett, ez azonban ütközött a szövetségi kapitányi szerződésében foglaltakkal.

„A férfi és a női szövetségi kapitány esetében is az volt az elnökség kikötése, hogy nem lehetnek klubedzők, nem végezhetnek szakmai munkát az élvonalban, a díjazásuk ennek megfelelően került megállapításra. Ezt a szerződések egyértelműen rögzítik” – mondta még januárban Bodnár, majd a hó végi elnökségi ülésen napirendre is tűzték Ivkovics díjazása módosításának kérdését.

Ekkor Ivkovics felajánlotta a lemondását, amit az MKOSZ el is fogadott, azonban a felmondási idő alatt továbbra is igényt tartanak a munkájára. A magyar válogatott Ivkovics vezetésével két Eb-sejtezőt játszott februárban, és mind az Eb-címvédő szlovénokat, mind az ukránokat legyőzte, így négy ponttal vezeti a csoportot. Legközelebb novemberben játszik selejtezőt a magyar válogatott, akkor az osztrákok és a szlovénok ellen is idegenben, a csoport első három helyezett válogatottja kijut a 2021-es Európa-bajnokságra.

Az 54 éves Ivkovics 2013 februárjában váltotta Rátgéber Lászlót a válogatott szakvezetői posztján, és az irányításával a magyar válogatott 2017-ben – 1999 után először – kijutott az Eb-re, amelyet a 15. helyen zárt Isztambulban.