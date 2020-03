Még a rájátszásba sem jut be az NBA tavalyi döntőse

A Golden State Warriors vereséget szenvedett a Los Angeles Clipperstől, és ezzel eldőlt, hogy a tavaly is döntőt játszó csapat ebben a szezonban nem lesz ott a rájátszásban.

A Golden State sok sérüléssel küzdött az elmúlt időszakban. Legjobbja, Stephen Curry nemrég tért vissza, de influenza miatt megint ki kellett hagynia pár meccset. Hiánya a kedd esti meccsen is meglátszott, a helyén játszó Mychal Muldernek egyetlen mezőnykísérlete ment be kilencből, és egyetlen hárompontosa sem ment be a hét próbálkozásából, végül csak három ponttal zárt. A Clippers nagy különbséggel, 131-107-re nyert. A Los Angeles-i csapat az is megengedhette magának, hogy a kezdőötösét az utolsó negyedben már pályára se küldje. Kawhi Leonard is csak az első három negyedben volt pályán, így is 23 ponttal zárt. A Golden State-nek elég rossz a mutatója, 15 győzelem mellett 50 veresége van.

Kisebb meglepetés volt a játéknapon, hogy a Brooklyn Nets legyőzte a nyugati konferenciában vezető Los Angeles Lakerst. A lefújás előtt 28,3 másodperccel Spencer Dinwiddie szerzett kétpontos vezetést a Netsnek, és a Lakers már nem tudott válaszolni, LeBron James is hibázott, majd Anthony Davis dudaszónál eleresztett triplája is kipattant a gyűrűről, így maradt a 104-102.

A Portland TrailBlazers' 16 ponttal verte a Phoenix Sunst, kezdőcsapata pedig szépen elosztozott pontokon, mind az öt kezdő kétszámjegyű pontot szerzett: Damian Lillard (25), CJ McCollum (22), Trevor Ariza(22), Carmelo Anthony (21) és Hassan Whiteside (16).

Eredmények: